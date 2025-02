Bragantino segura São Paulo com um a menos, vence e respira no Paulista

O RB Bragantino venceu o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (8), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Matheus Fernandes marcou o gol da vitória do time de Bragança.

São Paulo fez partida muito ruim. O time de Zubeldía jogou o 2º tempo inteiro com um homem a mais e não conseguiu acertar pelo menos um chute ao gol.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou a oito pontos no Grupo B, mas segue na 4ª posição. Guarani (10), Portuguesa (9) e Santos (8) completam o grupo.

Já o São Paulo segue na liderança do Grupo C com 13 pontos. Novorizontino (10), Noroeste (7) e Água Santa (4) são os outros times do grupo.

A equipe de Bragança Paulista volta a campo na próxima terça-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Tricolor joga um dia antes, na segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra a Inter de Limeira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe do interior negociou o mando da partida por cerca de R$ 1 milhão, e o São Paulo aceitou a mudança por fatores de logística e finanças.

São Paulo sofre com reservas, e RB Bragantino aproveita

A primeira etapa foi muito morna e com poucas chances criadas. Zubeldía escalou uma equipe muito alternativa, que errou muitos passes na saída de bola e não evoluiu no campo.

O RB Bragantino, por sua vez, jogou com seus titulares, mas também não teve uma grande exibição. A equipe da casa chegou ao gol em chute de fora da área de Matheus Fernandes, o goleiro Jandrei até tocou na bola, mas não foi o suficiente para evitar o gol.

O cenário só melhorou para o São Paulo na reta final do 1º tempo: aos 49 minutos, Juninho Capixaba levou o segundo amarelo e foi expulso. O cartão vermelho gerou muita reclamação de equipe de Bragnça com a árbitra Edina Alves.

São Paulo recorre a titulares no 2º tempo, mas jogo ruim decreta derrota

Zubeldía colocou Igor Vinícius, Alisson, Luciano, Oscar e Calleri no 2º tempo, mas mesmo assim o São Paulo não melhorou em nenhum quesito.

Mesmo com um homem a menos, o Red Bull Bragantino ficou mais perto do segundo gol do que o Tricolor do empate.

O Tricolor do Morumbi terminou a partida sem dar pelo menos um chute no gol de Cleiton.

Lances importantes

RB Bragantino perde grande chance. Aos 10 minutos do 1º tempo, o São Paulo errou na saída de bola, e Pitta ficou com ela. O paraguaio mandou uma cavadinha na área e Sasha cruzou na frente do gol, Vinicinho quase alcançou e viu a bola sair pela linha de fundo.

Matheus Fernandes abre o placar para o RB Bragantino. Aos 33 minutos do 1º tempo, Juninho Capixaba arrancou pelo lado esquerdo do campo, tabelou com Sasha e deixou Matheus Fernandes de frente para o gol. O meio-campista arriscou de fora da área e venceu Jandrei, que ainda encostou na bola antes de entrar. 1 a 0.

Juninho Capixaba é expulso e deixa RB Bragantino com um homem a menos ainda no 1º tempo. Aos 49 minutos, Juninho cometeu falta em Marcos Antônia e Edina Alves Batista deu o segundo amarelo para o lateral. O time de Bragança reclamou demais da decisão.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 x 0 SÃO PAULO

Data e horário: 8 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Paulista

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Ilberto Estevam da Silva

Cartões amarelos: Gabriel e Juninho Capixaba (RB Bragantino); Luciano e Calleri (São Paulo)

Cartões vermelhos: Juninho Capixaba (RB Bragantino)

Gols: Matheus Fernandes (RBB), aos 33 min do 1° tempo

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Matheus Fernandes (Guilherme Lopes); Vinicinho (Thiago Borbas), Sasha (Henry Mosquera) e Pitta (Guzmán Rodríguez). Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi (Igor Vinícius), Alan Franco, Ruan Tressoldi e Patryck; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Ferreirinha (Calleri), Erick (Oscar) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

