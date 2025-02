Jogo maluco no Paulistão A2 tem gol do meio de campo durante replay; veja

O empate eletrizante entre Portuguesa Santista e Ituano por 3 a 3, neste sábado (8), pela segunda divisão do Campeonato Paulista, contou com um golaço do meio de campo [veja abaixo].

O que aconteceu

Kadu, da Portuguesa Santista, foi o autor da pintura. A Briosa havia acabado de diminuir o placar para 2 a 1, e o meio-campista viu o goleiro Jefferson Paulino adiantado após roubada de bola e arriscou do meio de campo, encobrindo o adversário.

O momento do gol foi perdido pela transmissão do jogo. A geradora de imagens ainda mostrava o replay do primeiro tento da Portuguesa Santista quando houve um corte bruto para mostrar apenas a bola morrendo no fundo das redes.

O gol foi um dos marcos do jogo maluco em Santos. O Ituano abriu 2 a 0 no primeiro tempo, viu a Portuguesa Santista virar para 3 a 2 na etapa final, mas buscou o empate já perto dos acréscimos.

As equipes vivem situações opostas. Com 13 pontos, o Ituano é o quarto colocado da Série A2 do Paulistão, enquanto a Portuguesa Santista aparece na 13ª colocação, com apenas oito pontos, três acima do São Bento, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Veja o momento

E a Portuguesa Santista, que fez 2 gols em um intervalo de 1 minuto contra o Ituano



E o segundo gol foi do meio campo, a transmissão nem mostrou o chute, só a bola caindo dentro do gol



SENSACIONAL!!! GOLAÇO DO KADU pic.twitter.com/lRyHkPWXrn -- Luis Sant 100% JESUS (@luisms_santos) February 8, 2025