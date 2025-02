Palmeiras volta a enfrentar o Água Santa após virada na decisão do Paulista de 2023; relembre

O Palmeiras reencontra o Água Santa após dois anos, neste domingo, em duelo da oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir das 18h30 (de Brasília).

As equipes voltam a se enfrentar após dois anos. A última vez que Palmeiras e Água Santa estiveram frente a frente foi na decisão do Campeonato Paulista de 2023.

Na oportunidade, o time de Diadema venceu o confronto de ida, por 2 a 1. Bruno Mezenga (duas vezes) balançou a rede para o Netuno, e Endrick fez para o Verdão. No jogo seguinte, o Verdão aplicou a virada, em uma goleada por 4 a 0 e sagrou-se campeão Estadual no Allianz Parque. Flaco López, Gabriel Menino (duas vezes) e Endrick foram os autores dos gols.

Palmeiras e Água Santa já se enfrentaram seis vezes na história. O primeiro embate foi em 2016, e o time de Diadema levou a melhor, por 4 a 1. Ao todo, são quatro vitórias do Palmeiras e duas do Água Santa. Os dois reveses palmeirenses foram como visitante.

Inicialmente, o jogo aconteceria no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema. Contudo, o clube mandante optou por vender o mando de campo. Com isso as equipes se enfrentaram pela primeira vez em um "campo neutro". Essa é a primeira viagem mais longa do Alviverde na temporada.

Com o empate na última rodada, o Palmeiras chegou a 12 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo D, quatro pontos atrás do São Bernardo e empatado com a Ponte Preta. O Água Santa, por sua vez, é o lanterna da chave C, com quatro pontos.