Palmeiras desembarca em Brasília para duelo contra o Água Santa pelo Paulista

Na noite deste sábado, a delegação do Palmeiras desembarcou em Brasília para o confronto diante do Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

A equipe palmeirense chega para o duelo depois de um empate amargo por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque. O Verdão abriu o placar com Mauricio, e Yuri Alberto deixou tudo igual. Estêvão ainda perdeu um pênalti no fim da partida.

Para o confronto, Abel Ferreira continua sem poder contar com Felipe Anderson. O jogador segue em transição física após se recuperar de dores no púbis. O atleta foi desfalque nos últimos quatro jogos e entrou em campo pela última vez na terceira rodada do Estadual. Além dele, Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita) seguem como baixas.

Abel Ferreira utilizou nos últimos dois jogos a mesma base da escalação, que pode ser considerada titular. Antes disso, o treinador vinha fazendo um rodízio no time, dando minutos para o elenco.

Assim, um provável Palmeiras para pegar o Água Santa tem: Weverton; Gustavo Gómez, Naves e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres.

O Palmeiras duela com o Água Santa neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela oitava rodada do Paulistão. Atual segundo colocado do Grupo D, com 12 pontos, o time palestrino quer a vitória para encostar no São Bernardo, que é líder com 16 somados.