Onde vai passar Grêmio x Internacional? Como assistir ao vivo com imagens

Grêmio e Internacional entram em campo hoje (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio é o líder do Grupo A, com 10 pontos somados. Já o Inter lidera o Grupo B, com 13 pontos.

O Tricolor viu sua invencibilidade ser quebrada na rodada passada. O Grêmio, que ainda não havia sofrido gols no campeonato, perdeu para o Juventude por 2 a 0.

Já o Inter segue invicto, com quatro vitórias e um empate. O Colorado vem de uma vitória por 3 a 0 diante do Brasil de Pelotas.

Grêmio x Internacional -- Campeonato Gaúcho