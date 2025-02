O que só Corinthians viu em Hugo Souza para transformar goleiro em ídolo

Hugo Souza foi um dos principais acertos do Corinthians na última janela, não só pela qualidade, mas pelo custo-benefício.

Comprado por 400 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação da época), um valor bem abaixo do mercado, o goleiro é considerado um case de sucesso do departamento de scout do Timão, que "garimpou" o goleiro que vivia um período de ostracismo na Europa.

De escondido na Europa ao recomeço

Hugo foi uma indicação do executivo Fabinho Soldado, com quem havia trabalhado no Flamengo até 2023, quando o dirigente ainda era chefe de scout na Gávea. O goleiro foi formado nas categorias de base do Rubro-Negro, chegou a atuar pelo time titular, mas depois foi colocado na "geladeira" por questões de comportamento.

No meio de 2023, Hugo foi emprestado ao GD Chaves, de Portugal, clube com o qual foi rebaixado à segunda divisão local. De abril a julho do ano passado, após o fim do Campeonato Português, Hugo não entrou em campo. A situação fez com que ele ficasse "escondido" na Europa.

Ainda assim, Hugo apresentava bons números e se encaixava no orçamento do clube. Além disso, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians (CIFUT) teve papel fundamental, levantando dados que puderam sustentar a indicação.

Foram alguns pontos importantes para a contratação do Hugo. Primeiro, ele foi uma indicação do Fabinho Soldado, o que demonstra a importância da chegada do executivo de futebol e da equipe de scout. O papel do Fabinho, de estruturar o departamento, permitiu expandir a prospecção de atletas. Ele foi buscar um atleta que se encaixasse nas condições financeiras do clube, para tentar cumprir o orçamento.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, ao UOL

Por fim, a última conversa de Hugo com Fabinho Soldado, antes de assinar contrato, foi um "puxão de orelha" do dirigente, que queria garantir que o goleiro tivesse foco. Após o papo, o executivo já procurou o agente do atleta para seguir com a transação.

Tive que puxar a orelha dele. Queria saber qual era o Hugo que eu estava contratando. Se era o Hugo um pouquinho deslumbrado lá do Flamengo ou o Hugo com potencial de seleção brasileira. Às vezes, a gente erra, e você tem que ter a oportunidade de um recomeço. Por tudo aquilo que eu via no Hugo, de treinamento, de jogo, de posicionamento, de explosão, falei: 'Se você não estiver focado, você vai me atrapalhar. Agora, se estiver determinado a buscar uma oportunidade jogando no Corinthians, a vaga está aí. Só depende de você'.

Fabinho Soldado, em entrevista ao podcast "PodPah"

Depois disso, Fabinho bancou a contratação, e a diretoria deu o aval para a negociação, inclusive com valor pré-fixado para compra no contrato. Naquele período, o Timão sentia as saídas de Cássio e Carlos Miguel, que deixaram o clube em um "efeito dominó".

O segundo ponto a ser valorizado foi o empréstimo com fixação do preço, fixação do direito econômico. Imagina negociar o Hugo depois desse sucesso? Seria um valor muito maior. O Corinthians já tinha uma certeza de que o Hugo poderia render, por isso que as cláusulas foram preestabelecidas.

Vinicius Cascone

Fundamental e prestigiado

Em pouco tempo, Hugo se firmou como peça fundamental no clube. Nesta temporada, as atuações de Neneca ajudaram o Corinthians a encaminhar a melhor classificação geral do Paulistão. O Alvinegro chegou a 19 pontos, contra 16 do segundo colocado São Bernardo.

Os atletas, às vezes, se desenvolvem a depender do lugar e do ambiente. Hugo teve uma oportunidade de estar em um grande time brasileiro. Ele estava em Portugal e encarou o Corinthians como uma oportunidade de crescimento de sua carreira aqui. Fabinho enxergou o potencial do atleta, mas o atleta precisa estar muito comprometido para se desenvolver. Isso é mérito dele.

Vinicius Cascone

O goleiro caiu nas graças da Fiel e ganhou prestígio, inclusive sendo projetado na seleção brasileira. Ele alcançou a marca de seis pênaltis defendidos em seis meses, feito que só foi obtido pelo ídolo Cássio após três anos vestindo a camisa do Timão.