Novorizontino x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Ainda sob o 'efeito Neymar', o Santos enfrenta o Novorizontino na tarde deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O Peixe ainda não conseguiu deslanchar no Paulistão e ocupa a terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder Guarani. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.

A equipe alvinegra segue com o auxiliar Pedro Malta no banco de reservas. O técnico Pedro Caixinha, que estava suspenso na última partida, segue se recuperando de um procedimento cirúrgico de descolamento de retina do olho esquerdo.

Outras baixas são o lateral esquerdo Escobar, suspenso, e o zagueiro Luan Peres, com uma tendinopatia na região posterior da coxa direita. Em compensação, Zé Ivaldo está de volta depois de cumprir suspensão.

Já o meia-atacante Neymar, que está retomando o ritmo de jogo, ainda não sabe se iniciará o confronto como titular.

O time comandado por Caixinha vem de um amargo empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, partida esta que marcou a reestreia de Neymar pelo clube. O astro jogou durante todo o segundo tempo, mostrou boa condição física e quase anotou um golaço.

Do outro lado, o Novorizontino também se frustrou na última partida. O Tigre do Vale sofreu um gol nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 com o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio.

A equipe, que tem um jogo a mais, está na vice-liderança do Grupo C, com dez pontos. A distância para o líder São Paulo é de três pontos. Noroeste, com seis, e Água Santa, com quatro, completam a chave.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO X SANTOS

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Data: 9 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Vinicius Furlan

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguinho; Pablo Dyego e Robson.



Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Neymar (Gabriel Bontempo); Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha