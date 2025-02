Neymar faz golaço por trás da trave em treino do Santos e colega brinca: 'Fácil, Ney?'

Que Neymar é um jogador acima da média, isso todo mundo sabe. Mesmo ainda longe da sua forma ideal, o craque do Santos mostra lampejos das habilidades que o tornaram um dos principais jogadores de sua geração. Neste sábado, o camisa 10 impressionou ao marcar um gol de dificuldade enorme no treino do time praiano.

Na publicação compartilhada pelo Santos em seu perfil oficial do Instagram, Neymar aparece descontraído atrás de um dos gols do CT Rei Pelé. Ele chuta uma bola que sobrevoa o campo e dorme no fundo das redes. Ele sai andando como se nada tivesse acontecido, enquanto um colega que filmava a jogada comenta: "Fácil, Ney?"

O nível de dificuldade da jogada é tanto, mas não pareceu incomodar Neymar. A distância, a posição da bola em relação ao gol... nada disso foi obstáculo para o astro, que chutou alto e aplicou uma curva na bola o suficiente para viralizar nas redes sociais.

Neste retorno ao Santos, Neymar realizou apenas um jogo: no empate com o Botafogo-SP na Vila Belmiro. O camisa 10 deve entrar em campo neste domingo diante do Novorizontino, fora de casa, às 16 horas (de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada da primeira fase do Paulistão.

Além da inquestionável qualidade técnica para reforçar o time, Neymar deve ser determinante para a mudança de patamar do Santos em outros sentidos. O atacante faz questão de que a estrutura do clube seja semelhante aos gigantes da Europa e se queixou de alguns aspectos do CT Rei Pelé, e a diretoria deve retomar obras para melhorias no local.

O Santos esperava iniciar uma reforma no local no mês passado, mas o projeto foi postergado após o clube desistir de participar da pré-temporada nos Estados Unidos.

O Santos tem um acordo com a WTorre para iniciar a modernização da Vila Belmiro neste ano, e o time passaria a mandar seus jogos no Pacaembu. Assim, há chances de o alojamento do CT ser fechado para as reformas.