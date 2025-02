Neymar é tietado por funcionários de aeroporto em primeira viagem pelo Santos

Neste sábado, Neymar embarcou para a sua primeira viagem com a delegação do Santos desde o seu retorno. A presença do meia-atacante mexeu com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Diversos funcionários do aeroporto pararam para ver e filmar o astro. Alguns ainda conseguiram tirar uma foto com o camisa 10 do Peixe e celebraram.

A conta oficial do site do Neymar registrou o momento. "Neymar embarcando em Congonhas... 'Caos Perfeito' que chama, né?", escreveu o perfil no X (antigo Twitter).

O elenco santista viaja para São José do Rio Preto (SP), onde ficará concentrado para a partida contra o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O jogo será no domingo. A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 16 horas (de Brasília).

Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogador de 33 anos passou 12 anos no futebol do exterior. Ele defendeu Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

O Peixe está na terceira colocação do Grupo B do Estadual, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.