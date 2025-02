Neymar conversa com jogadores da base do Santos no CT Rei Pelé e é ovacionado

A manhã deste sábado foi especial para os jogadores da base do Santos. O meia-atacante Neymar teve uma breve conversa com os Meninos da Vila e membros da comissão técnica no CT Rei Pelé.

Ao lado do ex-lateral Leo, o ídolo alvinegro destacou a sua alegria em estar de volta ao Peixe e foi ovacionado pelos garotos.

"Muito feliz de estar de volta. Já estive deste lado, de Menino da Vila, começando. Então, para mim é uma felicidade enorme voltar ao Santos depois de tanto tempo. Depois de ter conquistado muitas coisas fora. Desejo muita sorte a todos. Que o pessoal da comissão faça um grande trabalho para desenvolver o melhor possível de vocês", disse.

Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogador de 33 anos passou 12 anos no futebol do exterior. Ele defendeu Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Com Neymar à disposição, o Alvinegro Praiano volta a campo neste domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 16 horas (de Brasília).

O Santos está na terceira colocação do Grupo B do Estadual, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.