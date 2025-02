Mirassol cede empate ao Noroeste e perde chance de encostar no Corinthians

O Mirassol ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Noroeste, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, neste sábado (8), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Os mandantes pressionaram na primeira etapa. Com 11 minutos, Lucas Ramon recebeu cruzamento na área e cabeceou na trave. Já aos 40, Reinaldo soltou uma bomba e viu o defensor salvar em cima da linha.

No segundo tempo, o Leão enfim conseguiu furar o bloqueio adversário e abrir o placar. Com 30 minutos, Iury Lima foi puxado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Léo Gamalho estufou as redes.

A alegria dos anfitriões, porém, durou pouco. Aos 35, Maycon aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol. Alex Muralha até chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o Mirassol segue em segundo do Grupo A, com 16 pontos, três a menos que o líder Corinthians. O Noroeste está em terceiro da Chave C, com sete, três a menos em relação ao Novorizontino, que está na vice-liderança.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira, quando recebe a Ponte Preta, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Simultaneamente, o Noroeste encara o São Bernardo, em casa.

Vitória tricolor!

Também neste sábado, o Botafogo-SP venceu o Velo Clube por 1 a 0, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Alexandre de Jesus, aos 41 minutos do primeiro tempo, fez o gol decisivo.

O Pantera alcançou o seu primeiro triunfo no torneio e está em terceiro do Grupo A, com sete pontos. O Galo está na lanterna da Chave D, com cinco.