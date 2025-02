'Minha próxima tatuagem será da Champions League', crava Raphinha

Um dos destaques do time atual do Barcelona, Raphinha sonha alto e já planeja qual será a sua próxima 'marca' no corpo.

Minha próxima tatuagem será a Champions League

Raphinha, em entrevista à France Football

O que aconteceu

Raphinha é o vice-artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões, com oito gols. Ele só está atrás de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e de seu companheiro de equipe, Robert Lewandowsi, que já anotaram nove bolas na rede.

O brasileiro de 28 anos não pensou duas vezes ao ser questionado sobre inspiração para a sua próxima tatuagem: a Champions League.

O Barça terminou a primeira fase da competição continental na vice-liderança, com 19 pontos em oito jogos, atrás apenas do Liverpool, que somou 21.

O time catalão já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontecerão entre os dias 4 e 12 de março.

O que mais ele disse

Infância na favela e em família. "Crescer em uma favela é sempre desafiador. As pessoas enfrentam dificuldades econômicas e têm poucas oportunidades de escapar de suas situações. Ao mesmo tempo, alcançar o sucesso é incrivelmente gratificante, como eu experimentei. Tenho orgulho de escrever uma bela história, sabendo de onde venho. Eu sou quem sou hoje por causa de tudo que passei na minha comunidade. Isso me permitiu crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. O que mais lembro da minha infância em Restinga são os jogos de futebol com meus amigos e primos, o tempo passado com meus avós e toda a minha família nos domingos".

Hansi Flick. "Quando sua contratação foi oficializada, ele me ligou e disse que eu era um dos jogadores em quem contava, sem sequer ter me conhecido ou me visto treinar. Isso foi muito importante na minha decisão de permanecer. Eu sabia que seria importante para a equipe".

Xavi. "Apesar de muitos rumores sobre minha saída na última temporada, ele sempre me dizia que contava comigo. Se ele não fosse o treinador do Barcelona, eu não estaria vestindo essa camisa que sempre sonhei. Xavi estava convencido de que, com trabalho duro, eu me tornaria um jogador importante".

Capitão. "Um capitão deve lutar no sentido correto: pelo clube, pela camisa que veste, pelos companheiros. Deve almejar a excelência, ajudar os jovens e os veteranos e aprender com eles também. Onde quer que eu tenha estado, sempre me certifiquei de que todos se sentissem bem dentro do grupo".

A infância na favela

Raphinha cresceu em uma favela em Restinga, bairro periférico de Porto Alegre (RS). Ao UOL, ele contou como conseguiu evitar uma vida de criminalidade para se tornar um grande jogador.