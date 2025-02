Milan bate Empoli e se aproxima do G4 do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan bateu o Empoli por 2 a 0, no Stadio Carlo Castellani, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do jogo foram marcados por Rafael Leão e Santiago Gímenez. Com a vitória, o Milan agora está cinco pontos atrás do quarto colocado Juventus, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com a derrota, o Empoli cai para a 17ª posição no Campeonato Italiano. A equipe está com 21 pontos, apenas um a mais que o Parma, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Milan ganhou uma posição, indo ao sétimo lugar, com 38.

O Empoli volta a campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Udinese, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.

Por sua vez, o Milan joga nesta quarta-feira, às 17h, contra o Feyenoord, fora de casa, pela segunda fase da Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Italiano, a equipe atua no próximo sábado, às 16h45, quando recebe o Hellas Verona.

Os gols do jogo

O Empoli dominou a primeira etapa. A falta de pontaria, aliada a uma ótima exibição de Maignan, goleiro do Milan, fizeram com que a equipe da casa não conseguisse abrir o placar.

O segundo tempo foi marcado por lances duros. Logo aos 10 minutos, Tomori foi expulso quando recebeu o segundo amarelo após entrada forte em Colombo. Contudo, o Milan ficou com um a menos apenas até os 20, quando Marianucci, zagueiro do Empoli, também foi expulso por agressão.

Após a expulsão, o Empoli perdeu o domínio do jogo e viu o Milan tomar conta da partida. Aos 22 minutos, Rafael Leão abriu o placar após ótima jogada individual de Pulisic. Aos 31, Santiago Gímenez fechou o placar: após receber passe de Pulisic, cortou o zagueiro da equipe rival e bateu sem chances ao arqueiro adversário.