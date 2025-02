City sofre contra time da 3ª, mas avança na FA Cup na estreia de Vitor Reis

O Manchester City sofreu, mas venceu o Leyton Orient, da terceira divisão do futebol inglês, de virada por 2 a 1, neste sábado (8), fora de casa, e avançou para a quinta fase da Copa da Inglaterra.

Os Citizens saíram atrás após um chutaço do meio-campo de Donley, na etapa inicial. O time de Guardiola conseguiu a virada no segundo tempo com dois jogadores que saíram do banco: Khusanov e De Bruyne.

Pep Guardiola mandou a campo um time misto pensando no decisivo duelo de terça-feira (11), às 17h (de Brasília), contra o Real Madrid, pelos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium.

Em crise, o City voltou a sofrer mesmo diante de um time da terceira divisão. Goleado por 5 a 1 pelo Arsenal no domingo passado, os Citizens precisaram tirar suas estrelas do banco para evitar mais um vexame na temporada.

Ex-Palmeiras, Vitor Reis fez a sua estreia com a camisa do Manchester City. Ele começou como titular, teve trabalho diante do ataque do Leyton e foi substituído no intervalo, assim como Rúben Dias, seu companheiro de zaga. Savinho foi outro brasileiro titular, mas não participou dos gols.

Kevin de Bruyne, do Manchester City, em jogo contra o Leyton Imagem: Justin Setterfield/Getty Images

Como foi o jogo

O Leyton começou o jogo dando bastante trabalho à defesa do City com longos lançamentos, alguns nas costas de Vitor Reis. Em um deles, o time da casa quase fez 1 a 0 com finalização de Kelman na grande área, mas Ortega fez a defesa. No lance seguinte, porém, o Leyton abriu o placar com um gol de placa, com Donley percebendo o goleiro adiantado e finalizando do meio-campo; a bola bateu no travessão, nas costas de Ortega e foi para o gol. Para piorar a situação, o City ainda perdeu o estreante Nico González machucado. Mas com Bernardo Silva em seu lugar, os Citizens passaram a pressionar. Só faltava colocar a bola na rede.

O City então precisou contar com a sorte para enfim empatar o jogo, já no segundo tempo. Rico Lewis finalizou de fora da área, a bola bateu em Khusanov no meio do caminho e enganou Josh Keeley. Faltava mais um gol para evitar a prorrogação, mas ele não vinha. Guardiola, então, tirou seus principais jogadores do banco e promoveu as entradas de De Bruyne e Foden. E foi o belga quem conseguiu o gol da classificação após grande assistência de Grealish.

Gols e lances importantes

PERDEU! Aos 9min de jogo, Savinho recebeu lançamento espetacular de Nico González pelo lado direito da área e ajeitou para o meio ao invés de chegar batendo. Na segunda trave, Gundogan passou um pouco da linha da bola, finalizou muito mal e mandou para fora.

ORTEGA! Brown fez lançamento do meio-campo, Kelman recebeu nas costas de Vitor Reis, deixou o jovem brasileiro para trás em velocidade e adiantou a bola dentro da área. O atacante finalizou com pouco ângulo e Ortega fechou bem o espaço para fazer boa defesa.

1 x 0 (LEYTON). Nico González recebeu de Rúben Dias no meio-campo, foi pressionado e perdeu para Perkins. Donley pegou a sobra, percebeu o goleiro adiantado e chutou bonito do meio-campo. A bola encobriu Ortega, tocou no travessão e bateu em Ortega antes de entrar, aos 16min.

EM CIMA DA LINHA! Grealish cruzou da esquerda, Bernardo Silva recebeu completamente livre na segunda trave e chutou de primeira. A bola passou por Keeley, mas Donley salvou em cima da linha e evitou o gol de empate, aos 37.

KEELEY SENSACIONAL! Savinho cruzou de três dedos do bico direito, Marmoush esticou a perna e finalizou completamente livre na pequena área. Keeley reagiu a tempo e fez uma defesaça com a perna esquerda, já aos 48 da etapa inicial.

1 x 1 (KHUSANOV). Após cobrança curta de escanteio, Lewis recebeu pela faixa central da intermediária e bateu firme. A bola desviou em Khusanov no meio do caminho, enganou Keeley e entrou no cantinho direito, aos 12min.

2 x 1 (DE BRUYNE). Grealish percebeu a movimentação de De Bruyne e acertou ótimo lançamento para o lado esquerdo da área. O belga se esticou todo, finalizou de pé direito na saída de Keeley e mandou para o fundo do gol, aos 33min.

FICHA TÉCNICA

Leyton Orient 1 x 2 Manchester City

Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: 9h15 (de Brasília)

Local: Gaughan Group Stadium, em Leyton (ING)

Árbitro: Darren Bond

Cartões amarelos: McAtee (City); Coopere e Obiero (Leyton)

Gol: Ortega (contra), aos 16min do primeiro tempo; Khusanov, aos 12min do segundo tempo

Leyton Orient: Keeley; James, Simpson, Happe e Currie; Galbraith (Obiero) e Brown (Ball); Perkins (Cooper), Donley (Agyei) e Jaiyesimi (Pratley); Kelman. Técnico: Richie Wellens

Manchester City: Ortega; Lewis, Vitor Reis (Stones), Rúben Dias (Khusanov) e O'Reilly (De Bruyne); Nico González (Bernardo Silva), Gundogan e McAtee (Foden); Savinho, Grealish e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola