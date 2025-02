Justin Kluivert, do Bournemouth, vence prêmio de melhor jogador de janeiro no Campeonato Inglês

O atacante Justin Kluivert, do Bournemouth, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro do Campeonato Inglês, nesta sexta-feira. O holandês marcou cinco gols e distribuiu duas assistências, em quatro jogos.

Após passar em branco no triunfo sobre o Everton, Kluivert marcou, de pênalti, no empate diante do Chelsea (2 a 2), marcou um hat-trick e deu uma assistência na vitória sobre o Newcastle (4 a 1) e, por fim, balançou as redes e deu passe para gol na goleada sobre o Nottingham Forest (5 a 0).

O atacante holandês superou a concorrência de Phil Foden (Manchester City), Cody Gakpo (Liverpool), Dean Huijsen (Bournemouth), Alexander Isak (Newcastle), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e Bryan Mbeumo (Brentford) para ficar com o prêmio.

Justin Kluivert, filho do ex-jogador Patrick Kluivert, é o segundo jogador da história do Bournemouth a ser eleito o melhor do mês do Campeonato Inglês, depois de Dominic Solanke, em dezembro de 2023. O atacante ainda se tornou o oitavo holandês a conquistar o prêmio, o primeiro desde Virgil van Dijk, em dezembro de 2018.

Além do melhor jogador, o Bournemouth ainda levou os três prêmios do mês de janeiro. Andoni Iraola conquistou o prêmio de melhor treinador do mês e David Brooks venceu o troféu de gol mais bonito no período.

Com 40 pontos conquistados, o Bournemouth ocupa a 7ª posição do Campeonato Inglês. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 12 horas (de Brasília), quando visita o Southampton, pela 25ª rodada da competição, no St. Mary's Stadium.