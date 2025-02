João Fonseca estreia contra argentino no ATP de Buenos Aires

João Fonseca terá de lidar com a animada torcida da casa já em sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires, que começa na próxima semana. O jovem brasileiro de 18 anos, atual número 98 do mundo, fará sua primeira partida no torneio contra o cabeça de chave número 8, o argentino Tomas Etcheverry, 40º do ranking.

Será o primeiro duelo de Fonseca contra Etcheverry e também será a primeira participação do carioca no ATP 250 portenho. No ano passado, nesta mesma época, João não estava nem entre os 600 melhores tenistas do ranking.

Em janeiro de 2024, Fonseca jogou dois torneios em Buenos Aires, mas ambos da série Challenger, que dão menos pontos e dinheiro. No primeiro, alcançou as semifinais. No segundo, foi eliminado na primeira rodada. Um mês depois, o brasileiro brilhou no Rio Open, alcançando as quartas de final do ATP 500 carioca e dando um enorme salto para o top 400 do ranking.

O outro brasileiro classificado direto para a chave principal do ATP 250 de Buenos Aires deste ano é Thiago Wild, o atual número 1 do país e #76 do ranking. Ele vai estrear contra o argentino Facundo Díaz Acosta (#70).