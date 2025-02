Irmão do campeão Ilia Topuria, Aleksandre estreia com vitória dominante no UFC 312

Neste sábado (8), no card preliminar do UFC 312, na Austrália, ficou comprovado que talento para as artes marciais mistas é uma marca registrada da família Topuria. Irmão mais velho do campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate Ilia Topuria, Aleksandre realizou sua estreia no octógono mais famoso do mundo em grande estilo. Diante do até então invicto Colby Thicknesse, o georgiano controlou as ações nos três assaltos e venceu na decisão unânime dos juízes.

Apesar de mais velho, Aleksandre compete em uma categoria abaixo de seu irmão, na divisão dos galos (61 kg). Com características no estilo de luta bem similares ao do caçula da família, já consagrado no UFC, 'El Conquistador', como é conhecido, demonstrou um boxe de alto nível, assim como um grappling defensivo bastante efetivo. Com Ilia em seu corner, Aleksandre iniciou bem sua trajetória na organização, e agora detém um cartel de 6-1 no MMA profissional.

"Dessa vez, o Colby me deu uma luta muito boa. Ele é um grande lutador. Esse cara merece todos os louros. Quando me preparei para essa luta, sabia que a estratégia era boa. Mas um soco pode mudar tudo. Sou um lutador de MMA, e não de boxe. Hoje em dia temos que estar preparados para todos os cenários", destacou Aleksandre, após a vitória.

A luta

Colby começou o confronto mais ativo, com bons chutes e uma joelhada, que explodiram na guarda de Aleksandre. Aos poucos, o georgiano equilibrou as ações do duelo, marchando para frente e golpeando a linha de cintura do oponente. Com as mãos pesadas, o irmão de Ilia conectou um 'overhand' que fez Thicknesse balançar e quase ir à lona. Em seguida, o australiano circulou no octógono para se recuperar do golpe sofrido. Nos segundos finais, Topuria levantou o público ao aplicar um belo 'suplex' em seu oponente.

Com um jogo variado, Aleksandre passou a castigar a perna de Colby com chutes baixos no segundo assalto. Atento, o georgiano minou a base do australiano e conseguiu defender as investidas de queda do oponente. Apesar de aparentemente mais lento, o irmão de Ilia levou a melhor também na segunda parcial.

Virtualmente atrás no placar, Colby partiu para cima no início do terceiro round, mas acabou frustrado ao ver Aleksandre defender sua tentativa de queda e atacar suas costas. Momentos depois, o australiano conseguiu se livrar da pegada e recolocar a luta de pé. O roteiro, porém, se repetiu, e Thicknesse voltou a ficar com as costas no solo. Com uma guarda bem ofensiva, o atleta da casa tentou encaixar alguns botes, mas Topuria, bem posturado por cima, defendeu bem os ataques e ampliou o controle de solo.

Confira os resultados do UFC 312 até então:

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round