Guilherme previu gol histórico pelo Santos e almeja título paulista com Neymar: "Sou sonhador"

Guilherme foi homenageado no Memorial das Conquistas da Vila Belmiro na última sexta-feira. O atacante, responsável por marcar o gol de número 13 mil do Santos, ganhou uma placa comemorativa e expôs a bola do tento histórico no museu. Ele, ainda, revelou uma premonição.

O camisa 11 sonhava com o momento desde o ano passado, quando visitou o Memorial ao lado de sua esposa. Ele diz que pressentiu o feito ao se deparar com o contador de gols localizado no estádio alvinegro e celebrou o fato de cravar seu nome na história do clube.

"Dia 30 de junho de 2024, no aniversário da minha esposa, foi a primeira vez que vim aqui no Memorial. Assim que eu entrei, dei de cara com o placar [contador de gols]. Naquele dia, eu tirei uma foto e estava marcando 12.956 gols. Ou seja, faltavam 44 gols naquela ocasião. Desde então eu comecei a sonhar que iria fazer esse gol 13 mil. E aconteceu. Nada é por acaso, enxerguei o futuro, vamos dizer. Entreguei nas mãos de Deus e Ele me escolheu para viver esse momento", afirmou o jogador.

"Sou um cara sonhador. Sei o que Deus fez na minha vida, da onde Ele me tirou. Da onde eu vim, por tudo o que passei, para mim é fácil sonhar. Não custa nada. Tudo o que eu vejo diante de mim e acho possível, vou colocar nas mãos de Deus e sonhar. Desde aquela data, já me imaginava fazendo esse gol. Deus me escolheu para viver esse momento e estou muito feliz", completou.

Nosso Amado recebendo a homenagem do gol 013 mil no Memorial das Conquistas! ? pic.twitter.com/PhkKHeRVIW ? Santos FC (@SantosFC) February 7, 2025

O jogador, agora, já projeta os próximos gols especiais com a camisa do Santos. E ele pensa grande. O camisa 11 mira nada mais nada menos do que o título do Campeonato Paulista ao lado do seu ídolo, Neymar.

"Todos os gols que o Guilherme Amado fizer vão ser importantes. Mas já vou aproveitar a fala do nosso príncipe, e quem sabe o gol do título paulista... Ficaria marcado para a minha história e a história do Santos", disse o atleta, que rasgou elogios ao novo camisa 10 do Peixe.

"Neymar é um cara que traz uma energia gigantesca, já sentimos isso no jogo contra o São Paulo, mesmo ele não estando em campo. As palavras dele no vestiário para nós, na sexta-feira, foi de suma importância. É um cara que atrai isso. Falar do Neymar é fácil, é um cara multicampeão, um atleta que sou muito fã. Tomara que a gente chegue em mais uma final. E se for para chegar na final e o gol ser dele, está tudo certo. O importante é o título para o Santos e vê-lo trazer mais uma conquista para esse clube gigantesco. O Amado vai ficar muito feliz também", finalizou.

Antes de pensar no troféu estadual, Guilherme tenta ajudar o Santos a deslanchar no torneio. O time, apesar de estar na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder Guarani, ainda não decolou. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.

O próximo compromisso do time de Pedro Caixinha está marcado para domingo. O Alvinegro Praiano enfrenta o Novorizontino no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).