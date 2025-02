Grêmio e Inter empatam no Gaúcho com VAR polêmico e expulsão 'por tabela'

O primeiro Gre-Nal do ano, o de número 444 na história, terminou empatado em 1 a 1. A partida na Arena do Grêmio foi válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

O primeiro tempo, sem gols, foi marcado por uma cena inusitada. Aos 30 minutos, Ribas, que faz parte da comissão técnica do Inter, foi expulso. Roger Machado, treinador colorado, teve que deixar gramado com o companheiro - ele é considerado o responsável pelas atitudes da comissão técnica pelo regulamento do Campeonato Gaúcho.

No segundo tempo, Braithwaite, de pênalti, abriu o placar para o Grêmio; e Fernando empatou para o Inter. O gol colorado saiu praticamente no lance seguinte ao tento gremista.

Com o resultado, o Grêmio segue líder do Grupo A, agora somando 11 pontos. A equipe pode ser alcançada na pontuação pelo Guarany, que ainda não jogou na rodada.

O Inter lidera o Grupo B e tem a melhor campanha geral. Com 14 pontos, a equipe colorada tem dois de vantagem para o Caxias, que também já tem seis partidas na competição.

O tricolor gaúcho volta a jogar em casa na sequência do estadual. Na próxima terça (11), a equipe tricolor encara o Pelotas, a partir das 21h30 (de Brasília).

O time colorado, por sua vez, segue atuando longe de seus domínios. A equipe visita o São Luiz na próxima quarta (12), às 22h (de Brasília).

Como foi o jogo

Os dois times mostraram muita disposição no primeiro tempo, mas pouca criatividade. O Inter teve a melhor chance de abrir o placar, com Wesley perdendo um gol na linha da pequena área. Nos acréscimos, Pavón também finalizou mal na melhor oportunidade gremista.

O Inter voltou do intervalo muito bem, mas empilhou chances perdidas. Antes dos 10 minutos, a equipe colorada criou três ótimas chances, mas parou em Gabriel Grando ou em erros de finalizações.

As bolas paradas definiram o jogo na metade do segundo tempo. O Grêmio não estava bem no jogo, mas abriu o placar em cobrança de pênalti - marcado após muita reclamação dos dois times e uma revisão polêmica no VAR. No lance seguinte, o Inter empatou após um escanteio.

Depois dos gols, a intensidade da partida caiu muito. A partida ficou concentrada no setor mais central do campo, com os times arriscando pouco no ataque.

Roger Machado precisa deixar o campo após seu auxiliar ser expulso na partida entre Grêmio e Inter pelo Campeonato Gaúcho 2025 Imagem: MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Gols e principais lances

Passou perto! Aos 8', após cobrança de escanteio, Braithwaite subiu sozinho na grande área e cabeceou forte. A bola saiu por cima do gol.

Inacreditável! Aos 17', Wanderson recebeu na direita e cruzou rasteiro. Wesley, completamente livre, finalizou da entrada da pequena área, mas errou o alvo.

Pegou mal! Aos 46', Villasanti desviou de cabeça na área e deixou Pavón em ótima condição para marcar. O atacante dominou, cortou para o meio e bateu, mas mandou por cima do gol.

Gabriel Grando! Aos 2' do segundo tempo, Alan Patrick cobrou falta na marca do pênalti e Borré cabeceou forte. O goleiro gremista rebateu. No rebote, Vitor Gabriel pegou mal e isolou.

Grando de novo! Aos 6', Borré dominou na área e balançou para deixar um marcador para trás e bater. O goleiro gremista fechou bem o ângulo e fez boa defesa.

1x0: Aos 23', após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio. Braithwaite bateu no meio do gol e deslocou Anthoni.

1x1: Aos 26', Alan Patrick cobrou escanteio na marca do pênalti. Fernando cabeceou forte, no canto, e a bola resvalou na trave antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 INTER

Data e horário: 8 de fevereiro (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: Campeonato Gaúcho - 6ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira

Cartões amarelos: Jemerson, Gustavo Quinteros (GRE); Vitão, Ribas, Bruno Henrique (INT)

Público: 45.364

Gols: Braithwaite (GRE), aos 24'; e Fernando (INT), aos 26 minutos do segundo tempo

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas); Villasanti, Dodi (Cuellar) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Edenilson), Braithwaite e Pavón. Técnico: Gustavo Quinteros

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wesley (Carbonero), Borré (Valencia) e Wanderson (Vitinho). Técnico: Roger Machado.