Grêmio x Internacional: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

A partida terá transmissão da RBS (TV aberta), sportv (TV fechada) e Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio perdeu a invencibilidade no Estadual na última rodada. O time de Gustavo Quinteros foi derrotada pelo Juventude por 2 a 0. Mesmo assim, o Tricolor é o líder do Grupo A, com dez pontos.

Já o Inter busca a quinta vitória consecutiva no Gaúchão. O Colorado é o primeiro colocado do Grupo B, com 13 pontos, e pode garantir um vaga na semifinal do Estadual em caso de triunfo no clássico.

O Tricolor terá força máxima, já o Colorado vem desfalcado. O técnico Roger Machado não conta com Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Clayton Sampaio, Rochet, Gabriel Carvalho e Lucca Drummond, lesionados.

Grêmio x Internacional

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 8 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília)

Transmissão: RBS (TV aberta), sportv (TV fechada) e Premiere (canal por assinatura)