"Gostaria de ficar", afirma Memphis sobre possível renovação com o Corinthians

Neste sábado, o atacante Memphis Depay abordou, por meio de uma entrevista, a possibilidade de renovar seu contrato com o Corinthians na metade de 2026, quando se encerra seu atual vínculo, e ainda aproveitou para exaltar a torcida do clube paulista.

"Fale com meus advogados, mas eu gostaria de ficar", declarou o jogador holandês, em entrevista à TV Globo.

Em sua primeira temporada pelo Corinthians, Memphis anotou sete gols e distribuiu quatro assistências em 14 jogos (11 como titular). O atacante brilhou fazendo parceria com Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Apenas em 2025, são cinco jogos (três como titular), com uma assistência registrada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Contratado em setembro de 2024, o holandês firmou um contrato com o Corinthians que conta com valores exorbitantes. Com salário, luvas, bônus e "regalias", o acordo do atacante com o Timão pode superar R$ 170 milhões.

O valor que a diretoria de Augusto Melo garantiu ao atleta é líquido de impostos. Apenas com os pagamentos fixos e líquidos de taxas (salário, direitos de imagem e luvas), Memphis receberá R$ 81,9 milhões.

Para finalizar, ele exaltou a torcida do Corinthians e revelou a diferença da mesma durante uma partida: "É a torcida mais intensa e real. Eles apoiam o time de verdade. Para mim, é a maior! Eles são tão intensos. A energia é diferente. Quando eu fui ao estádio pela primeira vez foi tipo: 'o que é isso?' Quando você está perdendo eles cantam mais alto. Eles sabem do poder que têm, ajudam muito!", disse.

No momento, o Timão lidera o grupo A e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, com 19 pontos. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe volta aos gramados neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o São Bernardo, na Neo Química Arena.