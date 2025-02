Gigante brasileiro abre o jogo antes de estreia no UFC: "Emocional é a parte mais complicada"

Neste sábado (8), no card do UFC 312, na Austrália, uma grande promessa do MMA nacional fará sua estreia no octógono mais famoso do mundo. Após brilhar no 'Contender Series' em 2024 e garantir seu lugar na empresa, Tallison Teixeira mede forças com o atleta da casa Justin Tafa, no peso-pesado. Às vésperas de sua primeira luta na liga presidida por Dana White, o gigante brasileiro de 2m de altura abriu o jogo e, em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, explicou qual o principal desafio tem lidado antes do debute no Ultimate.

Sincero, o atleta de apenas 25 anos admitiu que administrar a questão emocional é algo delicado, sobretudo na situação em que se encontra. 'Xicão', como é popularmente conhecido, cogitou, inclusive, passar a buscar um acompanhamento profissional a fim de aprimorar também seu lado psicológico. Apesar da preocupação, o brasileiro, invicto no MMA profissional com um cartel de 7-0, se mostra entusiasmado para começar a escrever sua história no UFC.

"Acredito que a parte emocional seja sempre a mais complicada. Não só pela minha idade, mas acredito que em qualquer idade. Realmente preciso fazer um trabalho psicológico com um psicólogo. Porque primeiro que entrei no UFC muito novo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas acredito que ter essa vontade de estrear logo, de mostrar serviço, seja algo bom. Até porque o Dana queria bastante a minha estreia. Então é bem interessante", analisou Tallison.

Confiança em alta

Apesar de considerar controlar a ansiedade para a estreia um desafio à parte, Xicão esbanja confiança para o confronto. E não é para menos, já que possui uma taxa de letalidade de 100% no MMA - com seis triunfos por nocaute e um via finalização. Ao avaliar seu estilo comparado ao de Tafa, seu rival, o brasileiro apostou suas fichas que sua velocidade acima da média para a categoria tende a ser o fiel da balança na disputa.

"Eu levo vantagem, acredito eu que contra a maioria dos pesados da divisão na questão de velocidade. Ele é um pouco mais lento do que eu. O ponto forte dele, ao meu ver, é que ele já está mais acostumado a lutar no ambiente do UFC. Nisso ele tem vantagem. Ele também tem a mão pesada, todo peso-pesado tem mão dura, inegável. Mas para eu sentir a mão pesada, ele tem que me tocar (primeiro), tem que ser rápido, mais rápido do que eu. Não acho que ele vai conseguir me tocar. Levo mais vantagem, até no poder de nocaute, talvez, no grappling também. Na maioria dos pontos estou na frente dele, não querendo ser arrogante", projetou o brasileiro.

Além de Xicão, outros três representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entram em ação no UFC 312 deste sábado. Também no card principal, Rodolfo 'Trator' Bellato mede forças com Jimmy Crute. Já na parcela preliminar do show, Bruna Brasil duela contra a chinesa Wang Cong, enquanto Gabriel 'Mosquitinho' Santos enfrenta Jack Jenkins.