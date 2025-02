Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

O jogo tem transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os times vivem situações distintas no campeonato. O Flu voltou a vencer na última rodada, mas é apenas o oitavo colocado, com 10 pontos, e tenta uma retomada por uma vaga na semifinal. O Fla está em segundo, com 13 pontos, três a menos do que o líder Volta Redonda, mas com uma partida ainda por fazer.

O Flamengo terá o desfalque de Nico De La Cruz. O meia será poupado por controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Varela ainda é dúvida pois não treinou nos últimos quatro dias, já que foi para o velório da mãe no Uruguai.

No Flu, a tendência é de um time igual ao que venceu o Vasco. Entre os relacionados, Samuel Xavier voltou a treinar com o grupo após ter sentido dores na coxa esquerda e deve ser novidade.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Gerson e Evertton Araújo; Michael (Luiz Araújo), Plata e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Fluminense x Flamengo - 9ª rodada do Carioca

Data e hora: 8 de fevereiro de 2025, às 16h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere