Fluminense e Flamengo voltam ao Maracanã em clima de decisão pela Taça Guanabara

Um dos mais badalados clássicos do futebol brasileiro, Fluminense e Flamengo vão se encontrar no Maracanã, neste sábado, a partir das 16h30, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Este é o primeiro Fla-Flu do ano e coloca os rivais em campo em situações distintas. A expectativa é de casa cheia, com mais de 50 mil torcedores.

Campeão da Supercopa Rei, o Flamengo entra neste duelo em alta, com quatro vitórias seguidas, com 14 gols marcados e sem sofrer nenhum. Na última rodada, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), goleou por 5 a 0 a Portuguesa, ficando na vice-liderança, com 13 pontos, três atrás do líder Volta Redonda.

O retrospecto do Fluminense não é tão bom: soma 10 pontos, ocupa a oitava posição e, no momento, está mais longe da zona de classificação às semifinais. Tem uma campanha irregular, mas na última rodada venceu o clássico diante do Vasco, por 2 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A última vez que os clubes se enfrentaram foi na 30ª rodada do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, Filipe Luís estava começando seu trabalho no Flamengo no lugar de Tite. Mas o rival venceu por 2 a 0, com gols de Jhon Arias e Lima. Nos últimos 10 encontros, o Flamengo venceu quatro partidas, enquanto o Fluminense venceu duas. Quatro jogos terminaram empatados.

O Fluminense deve repetir a mesma base que entrou em campo na oitava rodada, apenas com mudanças pontuais. Riquelme Felipe deve ser mantido. O meia de 17 anos foi o principal nome do grupo alternativo que iniciou o Carioca e seguiu com bom desempenho junto ao time principal.

A maior dúvida está na lateral-direita. Titular no clássico anterior, Guga pode começar no banco de reservas com o possível retorno de Samuel Xavier. Desfalque no estádio Mané Garrincha por conta de dores musculares, ele tem boas chances de entrar desde o início.

Diante do momento ruim vivido por Canobbio, que chegou nesta temporada como a contratação mais cara da história do Fluminense (US$ 6 milhões - perto de R$ 36 milhões), Kevin Serna disputa uma vaga no ataque. O colombiano foi um dos destaques do setor ofensivo no final do ano passado, com gols decisivos que foram fundamentais para a permanência do clube no Brasileirão.

Embora tenha despistado, o técnico Mano Menezes deu indícios sobre o que espera no clássico, sem deixar de reclamar da falta de tempo para preparar seu time. "Temos um jogo contra o Flamengo, que descansou os titulares no meio de semana. Mas vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas e ambição, com capacidade para atacar. A equipe mostrou isso na vitória (2 a 1)contra o Vasco. É o caminho que queremos sedimentar daqui para frente."

Após preservar todos os titulares contra a Portuguesa, o Flamengo contará com os retornos do goleiro Rossi, o lateral-direito Wesley, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o volante Erick Pulgar, os meias De La Cruz e Gerson, e os atacantes Michael, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Dos jogadores que atuaram pelo time reserva, Arrascaeta é o que tem chance de aparecer desde o início. O meia é considerado um dos principais nomes do elenco, mas começou a temporada no banco porque não estava com ritmo de jogo após a realização de uma cirurgia no joelho direito, no final do ano passado. Arrascaeta provavelmente será utilizado na vaga de De la Cruz, que tem mais características de marcação.

O técnico Filipe Luís revelou que assistiu à partida entre Fluminense e Portuguesa, pela sexta rodada do Carioca, pois ainda iria enfrentar os dois adversários. Por isso, reforçou que sabe como a equipe de Mano Menezes costuma jogar, mas manteve o suspense em relação à escalação. "Vi aquele jogo porque tinha que estudar os dois times. Sei como o Mano joga, e depois vou decidir o plano em função do Fluminense. As peças eu decido perto do jogo. Vocês vão saber uma hora antes", disse o técnico em tom de mistério.

Outra vez ele garantiu que sempre vai armar seu time para vencer, não importando o adversário. "Vou escalar o que tiver de melhor e sempre com o objetivo de ganhar", completou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Jhon Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Canobbio (Kevin Serna). Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Michael. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

HOTÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).