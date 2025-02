Flamengo: Onde estão os sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro

A tragédia que tirou a vida de 10 jovens no Ninho do Urubu completa seis anos neste sábado. Dos 16 sobreviventes, vários já estão iniciando a vida como jogadores profissionais, enquanto alguns tiveram obstáculos maiores na trajetória.

Três jogadores seguem no Flamengo, mas um deles virou funcionário. Dyogo Alves e Rayan Lucas foram campeões mundiais com o sub-20 em 2024, enquanto Jhonata Ventura é funcionário no scout da base.

Todos os sobreviventes estão na casa dos 20 anos. Na época, eles tinham entre 14 e 17 anos. Alguns ainda não jogaram pelo profissional, mas estão próximos disso já na reta final da formação nas categorias de base. Dois não estão mais atuando.

Cinco dos 16 sobreviventes foram dispensados por telefone pelo Flamengo em janeiro de 2020. Foram eles Caike Duarte Pereira da Silva, Felipe Cardoso, João Vitor Gasparin Torrezan, Naydjel Callebe Boroski Struhschein e Wendel Alves Gonçalves.

Dormiam no alojamento 26 jovens, e 10 morreram. As vítimas fatais foram: Athila Souza Paixão, 14 anos, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 15 anos, Bernardo Pisetta, 14 anos, Christian Esmério, 15 anos, Gedson Santos, 14 anos, Jorge Eduardo Santos, 15 anos, Pablo Henrique da Silva, 14 anos, Rykelmo de Souza Viana, 17 anos, Samuel Thomas Rosa, 15 anos, e Vitor Isaías, 15 anos.

Sobreviventes

Dyogo Alves (goleiro) - Aos 21 anos, ele é hoje o terceiro goleiro do time profissional. Já integrado ao time de cima desde o ano passado, foi titular durante o Campeonato Carioca e renovou o contrato no ano passado até 2026.

Rayan Lucas (volante) - O garoto de 20 anos segue à disposição do time sub-20, mas já foi utilizado várias vezes na equipe profissional. Ele foi campeão mundial sub-20 ao lado de Dyogo Alves e do técnico Filipe Luís, que comandava os jovens na época.

Jhonata Ventura (ex-zagueiro) - Foi o sobrevivente com estado mais grave e ficou internado por algum tempo. Ele assinou o primeiro contrato profissional em outubro de 2020 e voltou a jogar no meio de 2021. Em 2023, porém, decidiu encerrar a carreira para se tornar scout do Fla. Ele frequenta diariamente o Ninho do Urubu e, mesmo com as mudanças drásticas na base, segue empregado pelo clube.

Arthur Vinicius (à esq.), uma das vítimas fatais do incêndio, e Jhonata Ventura, hoje scout do Flamengo Imagem: Reprodução Instagram

Cauan Emanuel (atacante) - O jovem está com 20 anos atualmente e foi um dos que precisou ficar internado após o incêndio. Ele saiu do Flamengo e chegou ao Fortaleza em 2021, onde ficou até o fim do contrato em 2023. No ano seguinte, o jovem reforçou o Riostrense, da quinta divisão do Carioca. No fim do ano, ele se transferiu para o Ferroviário, de Fortaleza, onde jogou a Copinha neste ano e atualmente está emprestado ao Maranguape, também do Ceará.

Felipe Cardoso (meia) - Deixou o Flamengo em 2020 rumo ao Red Bull Bragantino. Em 2023, passou a defender o Ibrachina FC, mas logo depois foi para o Santa Cruz. Em 2024, atuou pelo Metropolitano por empréstimo e em 2025 está no Atlético-BA, onde já fez cinco jogos, dois gols e deu uma assistência. Atualmente está com 21 anos.

Wendel Alves (atacante) - Está com 20 anos atualmente e, após deixar o Flamengo em 2020, teve passagens pelo Corinthians em 2021 e pelo Internacional entre 2022 e 2024. No ano passado, em maio, se transferiu ao Goiás, onde atuou pelo sub-20. Atualmente está sem clube.

Samuel Costa (atacante) - Atualmente com 22 anos, ele se despediu da Gávea em 2021. Depois, teve passagens por Itapirense e Guarulhos em 2023. Em 2024, se transferiu para o Azuriz, do Paraná, onde foi emprestado para Flamengo-SP e AE Paracatu ao longo do ano passado, mas retornou para 2025. Por enquanto, fez apenas dois jogos.

Pablo Ruan (atacante) - O jovem completou 22 anos no início deste mês e está no Londrina desde 2023, ano em que também estreou como profissional. Ele deixou o Flamengo em 2019 por vontade própria, quando foi para a base do Palmeiras. Em 2021 e 2022 atuou pelo Atlético-MG no sub-20, antes de chegar ao clube do Paraná. O garoto vem se destacando.

Caíke Silva (meia) - Aos 20 anos, o jovem acabou de disputar a Copinha pelo Barra, de Santa Catarina, onde está desde fevereiro de 2023. Ele foi dispensado pelo Flamengo em janeiro de 2020 e voltou a jogar em 2021 pelo XV de Piracicaba, onde ficou até atuar no clube catarinense.

Filipe Chrysman (atacante) - Tem 22 anos atualmente e saiu do Flamengo em agosto de 2021. Depois, atuou pelo Guarani, onde jogou apenas cinco minutos e ficou sendo emprestado, passando por Serra Banca e São Bento. Em 2024 esteve no Central, de Pernambuco, e no Araruama, onde até marcou um gol. Agora, está sem clube.

Kayke Campos (zagueiro) - Deixou o Fla em 2021 e foi para Al Ahli, dos Emirados Árabes. Passou por empréstimo no Al-Bataeh e pelo Hatta Club até chegar ao Khorfakkan para a temporada 2024/24. Ele está com 21 anos.

Jean Sales (atacante) - Aos 21 anos, o jovem foi fazer carreira em Portugal após deixar o Flamengo em 2020. Ele defendeu o Alverca em todas as categorias e até estreou como profissional. Na temporada 2023/24 foi para o Santa Clara, onde joga pela equipe B até hoje.

Kennyd Lucas (atacante) - O jogador tem 20 anos atualmente e voltou para o Mato Grosso logo depois da tragédia, deixando o Flamengo. Ele foi para o Brasilis, mas 17 dias depois recebeu um convite do Corinthians. Em 2020, chegou ao Bahia e posteriormente teve a chance de jogar pelo Cuiabá, onde estreou como profissional. Em 2023, foi para o sub-20 do Goiás e acabou emprestado ao Porto em 2024. Ele fez sete jogos por lá antes de retornar ao Brasil. Em 2025, fechou com o Nova Iguaçu, mas não chegou a ser relacionado para enfrentar o Fla neste ano.

Naydjel Callebe (ex-meia) - O jovem tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro naquela época e quatro dias depois passou pela tragédia. Ele acabou dispensado pelo Fla 11 meses depois do incêndio e fez testes em outros clubes, mas não passou. Por isso, começou a fazer faculdade de educação física e voltou a jogar futsal. Recentemente sofreu uma grave lesão de LCA.

João Vitor Gasparin Torrezan (meia) - O jovem foi um dos dispensados em 2020. Ele tem 20 anos e deu um tempo do futebol nos últimos anos. Atualmente, negocia para atuar em um time sub-20 em um clube do Paraná.

Gabriel Castro (ex-lateral-direito) - Ficou no clube por mais seis meses após o incêndio e acabou sendo dispensado. Atuou pela Ponte Preta até vir a pandemia. Atualmente, aos 21 anos, atua em torneios amadores em Franca (SP) e trabalha em uma fábrica de bolsas com o pai.