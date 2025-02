Léo Pereira, do Fla, critica campo 'duro' no Maracanã: 'Dói a sola do pé'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Pereira avaliou o empate do Flamengo com o Fluminense e criticou o gramado do Maracanã. Ele afirmou que o campo está 'duro' e fez coro a outros companheiros.

Vai ser um jogo truncado também. O campo vai prejudicar as duas equipes. O jogo lá em Belém, mesmo com a chuva, é de se elogiar o campo. Está bastante duro aqui. A sola do pé dói, a coluna. Mas é o que temos e vamos tentar dar o nosso melhor. Não podemos dar desculpa de campo. Esperamos retribuir com um bom jogo e gols. Léo Pereira

O que mais ele disse?

Seis anos da tragédia do Ninho: "É um dia triste. Sabemos do sonho que esses meninos e famílias tinham. Já tivemos a idade deles e tenho comigo que eles dariam de tudo para estar no Maracanã hoje vestindo o manto e representando suas famílias. Hoje jogamos por nós e por eles."

Jogo ruim: "As duas propostas das equipes foram muito claras. O Fluminense veio fechado para sair em contra-ataques e nós querendo propor jogo como sempre. Se pegar o clássico contra o Botafogo eles jogaram de igual para igual, quiseram ter a bola pelo menos e teve um jogo mais aberto, com mais chances. Quando uma equipe vem fechada é muito mais difícil furar a defesa. Criamos pouco. Temos de saber que vamos criar uma ou duas oportunidades claras de gols e temos de aproveitar."

Fluminense veio para empatar? "Não digo empatar, eles tem a postura de marcar mais recuado e propor menos o jogo. Principalmente contra a gente. No último clássico tentaram jogar, aí tem jogadas mais bonitas, chances. Agora foi um jogo mais truncado, a bola por dentro não estava entrando, tentamos pelas laterais. Mas eles estavam jogando por uma bola ou duas para surpreender. Fiquei sabendo que não chutaram nenhuma vez ao gol. Sabemos que será difícil, não é todo jogo que teremos chances no início e fazer gol."

Disputa na zaga: "Danilo dispensa comentários. É de seleção brasileira, melhora o grupo, traz experiência, cancha por tudo que fez no futebol. É uma honra tê-lo no elenco, assim como já tivemos David Luiz, agora Alex Sandro. Todos esses caras mais rodados, mas que chegam com disposição. A parceria com o Léo [Ortiz], ele é meio traíra às vezes... estou brincando. Meu amigão dentro e fora de campo. Temos esse entrosamento e tentamos dar o nosso melhor. Primeiro lugar sempre o Flamengo e quem jogar vai dar o melhor."

O que Filipe pediu no intervalo: "Não vou poder falar o que ele disse. Mas passou algumas dicas para tentarmos abrir com três jogadores porque estavam esperando o passe para trás para pressionar. Depois encaixamos melhor no segundo tempo. O jogo por dentro estava difícil, tentamos mais por fora. O mais importante era não perder as posições e o que trabalhamos durante a semana."