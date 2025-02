Flamengo empata sem gols com Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

Em um clássico fraco tecnicamente e muito brigado, Fluminense e Flamengo ficaram no zero a zero, neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O resultado foi pior para o Flu, que está fora do G-4.

Basicamente, faltou inspiração para os dois lados. Fluminense e Flamengo lutaram muito e mostraram mais virtudes defensivas neste sábado, com marcação forte e pressão.

O Fluminense continua fora do G-4, que garante vaga na semifinal do Carioca. Com 11 pontos em nove jogos, o Tricolor está na oitava colocação e pode ficar em situação complicada ao fim da rodada. Já o Flamengo, com 14 pontos em oito jogos, está em segundo lugar.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (16) para enfrentar o Nova Iguaçu, no Maracanã. Já o Flamengo tem mais um clássico pela frente e encara o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada.

O Flamengo utilizou um patch especial, com a mensagem "Nossos 10!", na camisa. Foi uma das homenagens do clube aos garotos do Ninho. O incêndio que provocou a morte de dez jovens da base completou seis anos neste sábado. Pela manhã, o Rubro-Negro realizou um culto ecumênico no Ninho do Urubu, em evento para familiares, funcionários e diretoria.

O técnico Mano Menezes fez uma mudança em relação ao time que venceu o Vasco por 2 a 1, em Brasília, na última rodada. Ignácio ficou com a vaga de Thiago Santos e formou dupla de zaga com Thiago Silva no Fluminense.

Já Filipe Luís, após preservar o time na goleada sobre a Portuguesa, voltou a usar força máxima. Ele, contudo, não pôde utilizar De La Cruz, fora devido ao planejamento de controle de carga. Arrascaeta, titular na última rodada, também foi preservado. O treinador rubro-negro reencontrou o Fluminense, responsável pela única derrota que tem à frente do time principal do Fla.

O Fluminense teve mais posse de bola no começo do jogo. Entretanto, sem conseguir criar. O Flamengo precisou fazer a primeira substituição logo aos sete minutos. Alex Sandro sentiu e deu lugar a Ayrton Lucas. Aos 13 minutos, Plata recuperou a posse, invadiu a área, mas adiantou muito. Fábio ficou com a bola. O Fla chegou bem novamente aos 20 minutos. Ayrton Lucas ganhou pela esquerda, driblou a marcação e cruzou. A zaga do Flu afastou.

Aos 27, o Fluminense recuperou a bola no meio de campo e Hércules lançou Cano. Ele, contudo, não pegou como gostaria e finalizou para fora. O Fla respondeu aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Pulgar ficou com a bola na esquerda e cruzou para a área. Bruno Henrique desviou pelo alto, mas mandou para fora. O clássico teve um princípio de confusão um minuto depois, após Pulgar cometer falta em Arias.

O Flamengo voltou a chegar bem aos 47 minutos. Após cruzamento da direita, a bola sobrou na área para Wesley. Ele finalizou, mas foi bloqueado. Assim, um primeiro tempo truncado, sem muita inspiração, terminou sem gols.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com duas alterações. Freytes entrou no lugar de Thiago Silva, que sentiu o calcanhar esquerdo na 1ª etapa, e Lima substituiu Riquelme. O jogo continuou com a mesma dinâmica. Muita luta e pouca inspiração. Aos 15, Filipe Luís colocou Luiz Araújo e Juninho. Saíram Plata e Michael.

Aos 28, Gerson ganhou de Guga pela direita, mas errou o cruzamento na área. Um raro lance de emoção aconteceu aos 35 minutos. A bola sobrou na área para Luiz Araújo. Ele finalizou, a bola desviou e foi para fora.

O Fluminense chegou aos 39 minutos. Arias chutou da direita, a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Aos 43, na melhor chance do jogo, Ayrton Lucas cruzou da esquerda e Cebolinha, que havia acabado de entrar no lugar de Bruno Henrique, cabeceou, mas Fábio fez grande defesa. Em um clássico fraco tecnicamente, o 0 a 0 refletiu o que foi o jogo.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0X0 FLAMENGO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 08/02/2025, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 37.838 presentes



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Bruno Henrique, Erick Pulgar e Léo Ortiz (Flamengo) e Jhon Arias, Canobbio e Guga (Fluminense)



Cartão vermelho:

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules e Jhon Arias; Riquelme (Lima), Canobbio (Serna) e Germán Cano (Lelê)



Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Evertton Araújo e Gerson; Plata (Luiz Araújo), Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha)



Técnico: Filipe Luís.