Filipe Luís diz que preservará atletas mesmo que custe seu trabalho no Fla

O técnico do Flamengo, Filipe Luís declarou que deve preservar os jogadores do time mesmo que isso "custe o seu trabalho". Em entrevista coletiva depois do empate em 0 a 0 contra o Fluminense neste sábado (08), o comandante rubro-negro afirmou que seu objetivo é preparar a equipe para chegar bem no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Depois do empate sem gols no Fla-Flu, Filipe Luís foi questionado sobre a decisão de deixar o atacante Luís Araújo no banco de reservas. O técnico ressaltou que não deve escalar este e outros jogadores importantes por duas partidas seguidas em busca de poupá-los fisicamente. O treinador visa o Campeonato Brasileiro e deve preservar parte do time no estadual.

O nosso objetivo é cuidar e mimar os jogadores para poder chegar bem no brasileiro. Eu já falei, Não vou matar ninguém no Carioca, se isso custa meu trabalho, azar.

O clássico foi um termômetro do time para o restante da temporada, de acordo com o técnico flamenguista.

O jogo é um guia para ver onde estão os problemas e atacá-los. Jogar é o maior guia. Eu não vou dar sequencia de jogos para jogadores agora no começo do ano porque eu quero que eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter no resto da temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar. Mas eu quero tentar chegar melhor possível. Isso quer dizer que vou abrir mão do Carioca? Não, eu quero ganhar. É importantíssimo que a gente cuide desses jogadores.

O que mais ele disse

A tragédia do Ninho do Urubu, que completa seis anos neste domingo (06) também foi lembrada por Filipe Luís.

Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar. Eu jamais vou esquecer, eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui. Hoje de manha até falei com dois pais. É importante que eles sejam lembrados. É importante os pais saberem que o clube está cuidando com carinho desse assunto. Temos que lembrar que esses meninos vieram atrás de um sonho e não voltaram.

Além disso, o técnico rubro-negro respondeu a uma polêmica recente do apresentador e ex-jogador Neto, que criticou a negociação a forma como o Flamengo negociou a ida do goleiro Hugo Souza para o Corinthians e insinuou que o clube carioca vendeu o arqueiro por ser um atleta negro.

Não sei o que ele falou, mas deve ter sido infeliz. Todos cometem erros. Se ele falou, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Eu vi o Hugo crescer e ele sabia que tinha que evoluir. O Neto fala por tantas horas é normal que ele erre alguma vez.

O treinador falou ainda sobre a janela de transferências, que se encerra no fim de fevereiro, e afirmou que não solicitou contratações à diretoria rubro-negra.

Estou absolutamente feliz com o grupo que eu tenho na mão, mas sempre atento ao mercado. Não pedi ninguém.

Filipe Luís falou sobre as críticas à ausência de De La Cruz e Arrascaeta no time titular e admitiu que a estratégia para o Fla-Flu não funcionou tão bem em comparação com o jogo do último domingo (02), contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil, em que o Flamengo foi campeão.