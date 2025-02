Ex-São Paulo, Antony marca primeiro gol pelo Betis, mas não evita derrota

O atacante Antony busca um recomeço de sua carreira com a camisa do Betis e deu um passo importante. Neste sábado, o brasileiro balançou as redes pela primeira vez pelo clube de Sevilha, em compromisso pelo Campeonato Espanhol.

Antony desencantou na derrota do Betis para o Celta de Vigo por 3 a 2. Ele permaneceu em campo por 72 minutos e ainda levou um cartão amarelo durante o confronto.

No lance do gol, Antony conseguiu apresentar seu talento e inteligência. Na área, ele pegou a sobra do cruzamento da direita, ajeitou o corpo e deu um tapa com o pé esquerdo, cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

O gol acabou com um jejum de 144 dias de Antony. O último gol do atacante havia sido em um jogo do Manchester United em 17 de setembro, pela Copa da Liga Inglesa.

Na temporada 2024/25, somando participações por United e Betis, Antony tem 16 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. O atacante está emprestado até o meio do ano para a equipe espanhola.