Escalação do Santos: Luan Peres vira desfalque e Neymar pode ser titular contra o Novorizontino

O Santos não poderá contar com Luan Peres na partida contra o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro apresentou uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.

Desta forma, o jogador de 30 anos será preservado. O defensor disputou todos os jogos do Peixe na temporada, sendo seis como titular e um como reserva.

Quem também não viaja para Novo Horizonte é o lateral esquerdo Escobar, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última quarta-feira. Em compensação, Zé Ivaldo está de volta depois de cumprir suspensão.

Neymar, por sua vez, está relacionado e pode pintar entre os titulares. O meia-atacante jogou pouco mais de 50 minutos na estreia e agradou a comissão técnica. Na manhã deste sábado, ele treinou normalmente no CT Rei Pelé.

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Neymar (Gabriel Bontempo), Guilherme e Tiquinho Soares.

O duelo com o Novorizontino está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela oitava rodada do Paulistão.

O Santos está na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.