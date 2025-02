Em clássico disputado, Grêmio cede empate ao Internacional pelo Campeonato Gaúcho

O Grenal 444 terminou empatado. Neste sábado, Grêmio e Internacional ficaram no 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Braithwaite marcou para o Imortal Tricolor, enquanto Fernando balançou as redes para o Colorado.

#GRExINT | 1-1 | 2T | 52? - Clássico encerrado na Arena! Fernando marca e Clube do Povo empata o Gre-Nal 444 por 1 a 1. Diante do São Luiz, Inter voltará a campo na próxima quarta-feira (12/02), às 22h, fora de casa. ?? #PelearemosContigo ? https://t.co/sdyQuFKotx pic.twitter.com/s8eTUFb8PK ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 9, 2025

Com o resultado, o Grêmio segue na liderança do Grupo A, com 11 pontos. Já o Internacional chegou às 14 unidades e é o líder do Grupo B.

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira, contra o Pelotas, pela próxima rodada do Estadual. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Por sua vez, o Internacional enfrenta o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, às 22h de quarta.

Primeiro Tempo

O Grenal começou disputado, mas foi o visitante Internacional que teve a primeira chance de gol. Com 16 minutos, Wanderson recebeu lançamento de Borré e cruzou na pequena área para Wesley. Cara a cara com o goleiro Grando, o camisa 21 chutou para fora e desperdiçou uma grande oportunidade.

Aos 26, Wesley teve mais uma chance para abrir o placar. Ele recebeu na área e chutou rasteiro para grande defesa de Grando. No rebote, Jemerson afastou o perigo.

Um lance inusitado aconteceu aos 28 minutos. O auxiliar de Roger Machado, Roberto Ribas foi expulso por reclamação. O regulamento do Campeonato Gaúcho exige que o técnico da equipe também tem que sair. Com isso, Roger teve que deixar a área técnica.

Nos acréscimos, o Grêmio ficou muito perto de abrir o placar. Viery lançou a bola na área, Villasanti desviou de cabeça e ela sobrou para Pavon, que dominou e finalizou por cima do gol.

Segundo Tempo

Logo aos dois minutos da segunda etapa, o goleiro Gabriel Grando teve que trabalhar para evitar o gol do Colorado. Alan Patrick cobrou falta pela esquerda na cabeça de Borré, que testou firme para milagre de Grando. No rebote, Victor Gabriel isola a bola.

Já aos 20, Wanderson desviou a cobrança de falta com o braço. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Braithwaite bateu firme no meio do gol e inaugurou o placar.

A euforia da torcida do Imortal Tricolor durou apenas dois minutos. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, Fernando cabeceou para o fundo das redes, empatando o Grenal.

O Internacional quase virou aos 43 minutos. Enner Valência arrancou pelo lado esquerdo, evitou a saída e cruzou na área. Grando espalmou e a bola sobrou para Vitinho, que arrematou para fora.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)



Horário: às 21h (de Brasília)



Público: 45.364



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartões amarelos: Vitão, Bruno Henrique (Internacional); Gustavo Quinteros, Jemerson (Grêmio)



Cartões vermelhos: Roberto Ribas - Auxiliar Técnico (Internacional)

GOL: Braithwaite, aos 24? do 2ºT (Grêmio); Fernando, aos 26? do 2ºT (Internacional)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Rafael Borré (Enner Valência).



Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery (João Lucas); Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Pavon, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Edenílson); Braithwaite.



Técnico: Gustavo Quinteros