Efeito Neymar aumenta valor de apartamento e faz laje virar point em Santos

A primeira semana de Neymar teve impacto imediato na cidade de Santos.

O que aconteceu

Neymar mexeu com Santos de várias formas desde a sua chegada, no dia 31 de janeiro.

As avenidas em volta do CT Rei Pelé se transformaram: Rangel Pestana e Francisco Manoel.

Todos querem ver Neymar chegar, treinar e sair do CT. O Peixe resolveu fechar as atividades para a imprensa, mas o torcedor não quer saber de treino secreto.

As árvores da Francisco Manoel lotam, assim como a entrada para o estacionamento do Santos na Rangel Pestana. Centenas de pessoas passam pelos portões.

Moradores das casas e pequenos prédios da frente do CT se dividem na janela para assistir, enquanto a padaria da esquina passou a bombar.

Um grande empreendimento com várias torres está sendo construído bem de frente para onde o Santos treina. A previsão de entrega é para julho.

Prédio na frente do CT Rei Pelé, em Santos Imagem: Lucas Musetti Perazolli/UOL

Enquanto os funcionários vão até a varanda assistir, o preço do apartamentos sobe. O valor inicial de R$ 200 mil já ultrapassa os R$ 300 mil neste momento, mesmo com a entrega que pode superar o tempo de Neymar em Santos: o contrato inicial é até junho.

Ao lado do prédio, Matheus Ribeiro virou um "influenciador" na sua laje. A parte de cima dá boa visão para onde o Santos treina.

Após receber veículos de imprensa, Matheus pensou em ele próprio ser um canal de conteúdo. Os seguidores crescem, e ele promete fazer transmissões ao vivo dos treinamentos de Neymar. Ele tenta se dividir com a empresa de jardinagem onde trabalha.

Com toda essa movimentação, o trânsito também aumentou. Muitos que passam de carro desaceleram, as pessoas sobem e descem das árvores... Funcionários do Detran, Guarda Civil Municial e policiais agora precisam fazer ronda no local.

Neymar tem chegado e saído de helicóptero dos treinamentos até fixar residência em Santos. O astro que movimenta a cidade ainda mora na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 não fez qualquer passeio em Santos, mas sua presença já basta. O efeito Neymar está em todos os lugares.