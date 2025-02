Forlán leva clássico de Madri para o tênis e 'desafia' Vini Jr. e Mbappé

Diego Forlán trocou as chuteiras pelas raquetes de tênis e aproveitou o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, neste sábado (8), às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, para "desafiar" os merengues Vinicius Jr e Mbappé em um jogo de duplas. O uruguaio ainda "convocou" o goleiro colchonero Oblak para ser seu parceiro.

Eu escolheria o Oblak [como dupla]. Não tenho ideia se ele tem habilidade no tênis, mas ele é alto, grande, tem reação, trabalha muito bem nas pernas, o que é importante para o tênis, e utiliza as mãos. Talvez ele possa me ajudar um pouco. E quem enfrentaríamos? Eu poderia dizer Mbappé e Vinícius Jr. Diego Forlán, ex-jogador do Atlético de Madri e atual tenista profissional

O uruguaio de 45 anos, porém, não tem bom retrospecto no Dérbi madrilenho, com nove derrotas e um empate. Forlán possui quatro gols no clássico, mas só bateu os merengues quando defendeu o Villarreal. O atacante esteve no Atlético entre 2007 e 2011.

Já seu "companheiro" Oblak conseguiu sete triunfos em 31 partidas. O goleiro, porém, tem 12 derrotas e 12 empates — além de 41 gols sofridos — contra o rival da capital espanhola.

Do outro lado da rede, Vinicus Jr vai para o seu 15º clássico, enquanto Mbappé pode fazer estreia. O brasileiro tem oito vitórias, quatro empates e duas derrotas contra os colchoneros. Já o francês perdeu o primeiro embate da temporada por uma lesão no bíceps femoral.

Forlán estreou no tênis profissional em novembro de 2024, no torneio de duplas do Challenger de Montevidéu (URU). Ao lado do argentino Federico Coria, o ex-atacante acabou derrotado pelos bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 1.

O uruguaio é o atual número 101 do mundo no ranking de veteranos da ITF e voltará a quadra em março. Ele representará o Uruguai no Mundial máster de duplas, em Manavgat, Turquia, a partir do dia 9. Na sequência, ele disputará o Mundial máster individual.

Jogo contra Rafael Nadal?

Uma opção para Forlán seria desafiar o ex-tenista Rafael Nadal, torcedor declarado do Real Madrid. O uruguaio, porém, não teria vida fácil, já que Nadal possui 92 títulos da ATP, sendo 22 Grand Slams (principais competições da temporada de tênis).

Jogar contra o Rafa seria um sonho. Seria muito difícil, porque não seria fácil de controlar a velocidade de bola. Jogar um pouco contra ele seria um privilégio. Diego Forlán

O uruguaio, porém, pode levar o duelo para os gramados, já que Rafael Nadal recentemente se arriscou no futebol. O tenista espanhol compartilhou imagens nas redes sociais e avisou para a La Liga ficar de olho, pois "aqui tem talento".

Tarde de ?? con amigos y equipo en la @rnadalacademy.



Estad atentos, @LaLiga, que por aquí hay talento pic.twitter.com/tJnKaVGTaD ? Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 7, 2025

Briga pelo título e Vini Jr na Arábia Saudita

O vencedor do clássico deste sábado (8) assume a liderança do Espanhol, mas Forlán não acredita que o ganhador encaminhará o título. O Real Madrid lidera com 49 pontos, enquanto o Atlético é o vice, com 48. O Barcelona é o terceiro colocado, com 45.

Falta muito campeonato. Obviamente que sempre é importante, dá uma motivação extra ter a chance de ganhar este jogo. [...] Se o Atlético ganhar, abriria dois pontos [de vantagem], no caso do Real Madrid, seriam quatro, e se distanciaria um pouco, mas eu acho que falta muita liga. Obviamente que é sempre importante somar três pontos, e não deixa de ser três pontos importantes para continuar na briga até o final do campeonato. Diego Forlán

Já sobre uma possível ida de Vinicius Jr para o futebol saudita, Forlán desconversou: "Vamos ver se ele se motiva e tem vontade de sair, sendo tão jovem. Sair tão jovem do Real Madrid para ir jogar na Arábia Saudita. É uma decisão muito pessoal de cada um".