De virada, Chelsea é superado pelo Brighton e está eliminado da Copa da Inglaterra

Pela quarta fase da Copa da Inglaterra, neste sábado, o Chelsea foi derrotado pelo Brighton no Falmer Stadium por 2 a 1, de virada. O goleiro Verbruggen marcou contra para a equipe de Londres, enquanto Rutter e Mitoma marcaram para o time da casa.

Eliminado da competição, o clube londrino terá apenas o Campeonato Inglês e a Liga de Conferência em disputa na temporada de 2025.

O Brighton aguarda agora o sorteio da próxima etapa, que acontecerá nesta segunda, para descobrir quem será seu adversário na quinta fase da copa.

Ambas as equipes se enfrentam novamente na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), desta vez, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, também no Falmer Stadium.

Os gols da partida

Com quatro minutos passados do apito inicial, Palmer recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo e realizou um cruzamento fraco e rasteiro para dentro da área. A bola não oferecia perigo ao goleiro do Brighton, Verbruggen, que se atrapalhou e espalmou a bola para dentro do próprio gol, marcando contra para o Chelsea.

Após oito minutos, o atacante Rutter recebeu um belo cruzamento do lateral Veltamn e marcou, de cabeça, o gol de empate do time da casa.

Aos 12 da segunda etapa, a defesa do Chelsea se atrapalhou, o atacante Rutter ficou com a bola e achou Mitoma entrando na área, que com um toque encobriu o goleiro adversário e marcou o gol da vitória do Brighton.

Confira outros resultados da Copa da Inglaterra neste sábado

Coventry 1 x 4 Ipswich

Everton 0 x 2 Bournemouth

Preston 0 (4) x (2) 0 Wycombe

Southampton 0 x 1 Burnley

Stoke 3 (2) x (4) 3 Cardiff

Wigan 1 x 2 Fulham

Birmingham 2 x 3 Newcastle.