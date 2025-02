De subestimado a campeão! Conheça Dricus du Plessis, protagonista do UFC 312 e alvo de Poatan

Neste sábado (8), o Ultimate promove seu segundo card numerado da temporada 2025 com a realização do UFC 312, com sede na Austrália. E o protagonista do evento, apesar do posto de destaque, possui uma história bastante peculiar dentro da principal organização de MMA do mundo. Apontado como desastrado dentro do octógono, zebra na maioria de seus combates e subestimado por fãs e oponentes, Dricus du Plessis construiu uma trajetória até então irretocável dentro da liga presidida por Dana White. De desacreditado até o estrelato: conheça a trajetória de 'DDP', primeiro campeão sul-africano da história do UFC.

Aos 31 anos e nascido em Pretória, capital administrativa da África do Sul, Dricus iniciou sua carreira no MMA profissional há pouco mais de uma década, em 2013. De lá para cá, 'Stillknocks', como é conhecido, acumulou 22 vitórias e apenas duas derrotas no cartel. Após ganhar notoriedade em eventos do certame nacional, Du Plessis ganhou uma oportunidade de adentrar ao Ultimate em 2020. Sua chegada à organização, porém, não foi muito repercutida, até pela pouca tradição de seu país na modalidade.

Estilo de luta 'esquisito'?

Boa parte da descrença de fãs e adversários em Dricus se dá por conta de seu estilo de luta pouco ortodoxo. Sem o refino técnico de alguns de seus rivais, o sul-africano, grande para a categoria dos pesos-médios (84 kg), normalmente se impõe fisicamente para ter o braço erguido ao final de seus combates. Sendo assim, mesmo enfileirando triunfos no UFC, Du Plessis seguiu cotado como azarão em boa parte de seus compromissos.

Apesar de possivelmente estranho, como bem definiu Dana White durante uma coletiva de imprensa do UFC, o estilo de Dricus se mostrou bastante efetivo dentro do octógono mais famoso do mundo. Com uma sequência positiva de resultados, o 'patinho feio' da categoria inevitavelmente subiu no ranking e passou a se testar contra rivais de maior destaque. E mesmo em tais circunstâncias, onde a incerteza e descrença sobre seu nome imperavam, Du Plessis achava uma maneira de triunfar e ampliar seu impacto na categoria do Ultimate.

Não à toa, desde que chegou à companhia, o campeão segue invicto com oito vitórias em oito lutas, com direito a triunfos contra grandes nomes da divisão como Israel Adesanya, Sean Strickland e Robert Whittaker. O desempenho esportivo aliado a um carisma natural e um discurso provocador afiado, o chamado 'trash talk', transformaram Dricus em uma das atuais estrelas do plantel do UFC - o alçando, inclusive, ao posto de número 7 do ranking peso-por-peso da empresa.

Alvo de Alex Poatan

A ascensão de Dricus entre os pesos-médios ocorreu quando Alex Pereira já havia abandonado a categoria e se aventurado entre os meio-pesados (93 kg). O sucesso do sul-africano, porém, parece ter atraído 'Poatan', que já destacou publicamente que tem o interesse em voltar à divisão até 84 kg para destronar o atual campeão. O brasileiro estará, inclusive, no corner de Strickland, adversário de Du Plessis na luta principal do UFC 312 deste sábado.

Ciente do status que Poatan atingiu no UFC, Dricus aproveitou a deixa e destacou que aceitaria encarar o striker paulista, mas com até 93 kg, de olho em um bicampeonato na empresa. Após ouvir de Strickland que o brasileiro o odeia, o sul-africano minimizou qualquer tipo de rixa com Alex, exaltando seus feitos e trajetória dentro dos esportes de combate e reforçando seu desejo de dividir o octógono com Poatan no futuro.

Protagonismo e favoritismo

Após alguns anos de desconfiança, Dricus parece, enfim, conquistar o respeito e reconhecimento da comunidade do MMA. E prova disso é que, no posto de campeão, o sul-africano será o protagonista do UFC 312 e, diante de Strickland, é cotado como o favorito nas principais casas de apostas. No primeiro duelo entre os dois, em janeiro de 2024, Du Plessis levou a melhor via decisão dividida, após travar um duelo bastante parelho. Agora, disposto a defender o cinturão pela segunda vez, o atleta que passar o falastrão americano a limpo neste sábado e, de quebra, ampliar sua invencibilidade no Ultimate.