Cuca deixa família de lado por vitória no clássico contra o Cruzeiro

O clássico deste domingo contra o Cruzeiro é considerado uma decisão para o Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Em terceiro lugar no grupo A, o Galo necessita do resultado positivo para seguir na briga pela vaga na fase final da competição. Por isso, o técnico Cuca está bastante concentrado em busca da vitória.

Neste momento importante do Estadual, o comandante do Galo explicou que deixa de lado até a família em função do duelo contra o maior rival. Por isso, Cuca ainda não pôde conhecer seu neto, Alex Stival Neto, que nasceu recentemente.

"Tem esse jogo contra o Cruzeiro. Existe a necessidade de vencer, isso está em primeiro lugar. Passa na frente da minha família, de conhecer meu neto. Se Deus quiser, as coisas vão dar certo", avisou, em entrevista à Galo TV.

Pelo regulamento da edição de 2025, apenas os vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam à semifinal do Campeonato Mineiro. Com dois jogos para o fim da primeira fase, o Atlético-MG soma dez pontos, ficando atrás do Tombense (com os mesmos dez pontos e uma vitória a mais) e do líder da chave, o Betim (11 pontos).