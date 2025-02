Corinthians x São Bernardo: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Corinthians e São Bernardo medem forças neste domingo, em jogo válido pela oitava do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians lidera o grupo A e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, com 19 pontos. A equipe, que tem um jogo a mais em relação aos concorrentes, soma seis vitórias, um empate e uma derrota.

O Timão vem de uma igualdade por 1 a 1 com o rival Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe quase perdeu o Derby, mas contou com a estrela de Hugo Souza, que defendeu pênalti de Estêvão nos acréscimos.

Para a partida de domingo, o Corinthians não vai contar com terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho), o meio-campista Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) e os atacantes Yuri Alberto (suspenso) e Talles Magno (viagem para os EUA).

Por outro lado, o meia Rodrigo Garro deve fazer sua estreia na temporada depois de se recuperar de lesão no joelho. O volante José Martínez, que estava nos Estados Unidos para resolver seu visto de trabalho, também deve retornar ao time.

Já o São Bernardo está na liderança do grupo D e na segunda colocação da tabela geral, com 16 pontos. O clube do ABC defende uma invencibilidade de quatro jogos, com três vitórias e um empate.

Na última rodada, o Bernô empatou com o Grêmio Novorizontino por 1 a 1, em casa.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 09 de fevereiro de 2024 (domingo)



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Matheus Delgado Candançan

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Pedro Raul



Técnico: Ramón Díaz

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Carrerette, Maciel e Augusto; Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabricio Daniel, Léo Jabá e Queiróz



Técnico: Ricardo Catalá