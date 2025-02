Corinthians tem baixas certas no ataque para jogo contra o São Bernardo; veja alternativas

O Corinthians tem baixas certas no ataque para o jogo contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz não terá Yuri Alberto, suspenso, e Talles Magno, que viajou aos Estados Unidos para resolver uma questão referente ao visto de trabalho.

Talles vem sendo um dos destaques do Timão no Estadual, com quatro gols em sete jogos (quatro como titular), enquanto Yuri foi às redes pela primeira vez em 2025 diante do Palmeiras, na última rodada. O camisa 9 foi o artilheiro do Corinthians na temporada passada, com 31 gols.

Sem a dupla, resta à comissão técnica a utilização de nomes como Memphis Depay, Romero, Héctor Hernández e Pedro Raul.

É improvável que Memphis inicie jogando contra o São Bernardo, já que o holandês foi titular no Derby, e a comissão técnica disse publicamente que pretende seguir com o rodízio do elenco.

Já Romero, que participou de seis partidas na temporada, é o favorito para iniciar jogando contra o São Bernardo. O atleta não atuou diante do Palmeiras e se encontra em melhores condições físicas.

A tendência é que Héctor Hernández e Pedro Raul briguem pela outra vaga no ataque. Ambos ainda não convenceram em 2025, mas esperam mais minutos para desempenhar em campo.

A opção mais remota é Giovane, que apesar de ter dado uma assistência no triunfo contra o Novorizontino, segue com o futuro indefinido no clube, já que não acertou sua renovação contratual.

Por mais que os desfalques ofensivos pesem, o Corinthians terá o retorno do meia Rodrigo Garro, recuperado de lesão no joelho, e José Martínez, que voltou de viagem dos Estados Unidos.

O jogo entre Corinthians e São Bernardo será neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. Com o empate no Derby, o Timão se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral, 19 pontos.