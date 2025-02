Como assistir a Red Bull Bragantino x São Paulo pelo UOL Play

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

O UOL Play transmite ao vivo. A narração será de Milton Leite e os comentários de Casagrande e Juca Kfouri.

O São Paulo tenta encaminhar uma vaga no mata-mata, enquanto o Bragantino briga contra o rebaixamento. O Tricolor lidera o Grupo C, com 13 pontos, enquanto o Massa Bruta é o lanterna da chave B, com apenas cinco pontos.

