Com trabalho tático, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Água Santa pelo Paulista

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Água Santa, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

Após a ativação, o elenco foi aos gramados sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira e fez um trabalho de dinâmicas táticas, com balanços e movimentações específicas que partiram do meio de campo e das laterais, até chegar ao gol.

Felipe Anderson, por sua vez, continuou seu processo de transição física, enquanto Bruno Rodrigues e Paulinho seguiram o plano estabelecido com o Núcleo de Saúde e Performance.

Ainda nesta tarde, o elenco alviverde embarcou com destino a Brasília.

O Verdão se encontra em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 12 pontos da Ponte Preta, terceira colocada. O São Bernardo, por sua vez, é o dono da ponta, com 16 somados.