Com novo contrato, Vegetti pode buscar recorde com a camisa do Vasco

Homem-gol do Vasco, Pablo Vegetti, de 36 anos, agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2026. O novo contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

Com praticamente mais dois anos no Vasco, Vegetti pode vislumbrar um recorde: se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Gigante da Colina. Ele já está no pódio.

Com 38 gols, o centroavante argentino é o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Vasco. Ele está a apenas cinco gols de igualar o compatriota Germán Cano, autor de 43 gols. Já a distância para o uruguaio Villadoniga, que atuou pelo Gigante da Colina de 1938 a 1942, é maior. Villadoniga fez 83 gols pelo clube carioca.

Vegetti, assim, está a 45 gols de Villadoniga. Com contrato até 2026 (o vínculo anterior era até o fim de 2025), a missão não é impossível, até porque o argentino já mostrou ter faro de gols.

Por sinal, Vegetti tem cinco gols em cinco jogos em 2025 e é o artilheiro do Campeonato Carioca. O centroavante argentino chegou ao Vasco no decorrer de 2023 e logo conquistou a torcida. Ele terminou aquele ano com dez gols em 24 jogos.

No ano passado, Vegetti anotou 23 gols em 54 jogos. Ele tem praticamente mais dois anos de contrato para melhorar os números e buscar o topo do ranking de artilheiros do Vasco.