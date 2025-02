Com gol de ex-Corinthians, Ceará vence Fortaleza e termina 100% a primeira fase do Cearense

Neste sábado, em confronto válido pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, o Ceará enfrentou o Fortaleza no Castelão, venceu por 2 a 1 e se manteve 100%. Lucas Mugni e o ex-Corinthians Pedro Henrique balançaram as redes para o Vozão, enquanto Lucero descontou para o Leão do Pici.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 15 pontos, na primeira colocação do Grupo A, e encerrou a primeira fase da competição com cinco vitórias em cinco partidas disputadas. De outro lado, com o revés, o Fortaleza permaneceu com 12 somados, ainda na liderança da Chave B.

O Ceará volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Confiança, no Castelão. Na terça, às 21h30, o Fortaleza visita o Altos, no Estádio Municipal Felipe Raulino. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

O placar foi inaugurado pelo Ceará logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela direita, Lucas Mugni bateu direto, no ângulo esquerdo, e surpreendeu o goleiro João Ricardo, que nada pôde fazer.

Aos 24 minutos da etapa inicial, o Ceará aumentou a diferença. Após jogada de Mugni pela esquerda, a bola foi rebatida na área e Pedro Henrique, como elemento surpresa, apareceu para arrematar forte e balançar as redes.

O Fortaleza descontou aos 27 minutos do segundo tempo. Ao dominar na área, Marinho driblou um marcador mas foi derrubado por outro, e o juiz assinalou penalidade máxima. Lucero assumiu a responsabilidade e converteu.