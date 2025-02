Com dois jogadores a menos, Boavista busca o empate contra a Portuguesa-RJ pelo Carioca

O Boavista se superou em campo e buscou, mesmo com dois jogadores a menos, o empate com a Portuguesa-RJ em 2 a 2, neste sábado, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Em casa, o Boavista abriu o placar logo aos oito minutos, com Zé Vitor. Contudo, viveu um drama na etapa final. Anderson Rosa, aos três minutos, cobrou falta, a bola desviou em Wellington Cezar e entrou: 1 a 1. Depois, Caetano foi expulso. A situação ficou ainda pior. Anderson Conceição, em disputa na área, deu um soco em Lohan. O VAR entrou em ação e recomendou a revisão do lance. O árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, então, marcou pênalti e expulsou o zagueiro. Lohan cobrou a penalidade e fez 2 a 1 para a Portuguesa-RJ.

O Boavista, contudo, não se entregou em campo. Leandrinho, aos 26 minutos, empatou para o Verdão de Saquarema, um resultado heroico pelo contexto do jogo deste sábado.

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL Leandrinho empata o jogo para o Verdão de Saquarema ? BOAVISTA 2 x 2 Portuguesa Vamooooos, Verdão ? pic.twitter.com/B5MUODcqmZ ? Boavista Sport Club (@boavistasc) February 8, 2025

Esse foi o sétimo empate seguido do Boavista no Carioca. Após vencer o time alternativo do Flamengo por 2 a 1 na estreia no Estadual, o Verdão de Saquarema perdeu para o Maricá e depois só empatou no torneio. Com dez pontos, o Boavista está na nona colocação.

Embora tenha interrompido a sequência de cinco derrotas seguidas, a Portuguesa-RJ teve um empate com "gostinho de derrota". Agora, a Lusa tem sete pontos e está na 11ª colocação, com quatro pontos a mais do que o lanterna Bangu, que visita o Maricá neste domingo.

Na próxima rodada, o Boavista recebe o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Elcyr Resende. Já a Portuguesa-RJ enfrenta o Maricá, domingo, dia 16, às 19h, no Luso-Brasileiro.