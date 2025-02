Super Bowl: Time de Mahomes busca feito que nem dinastia de Brady conseguiu

Os Chiefs de Patrick Mahomes e companhia buscam uma conquista inédita nos mais de 50 anos do Super Bowl.

A uma vitória do recorde

O Kansas City Chiefs pode se sagrar o primeiro tricampeão consecutivo da NFL. O jogo marca a final da temporada da liga de futebol americano dos EUA e, desde 1970, é disputado pelos vencedores das duas conferências (AFC e NFC). A primeira edição do Super Bowl ocorreu em 1967 e teve frente a frente o melhor time da NFL contra o da extinta AFL — antes da fusão das duas organizações.

Tal feito não foi alcançado nem pela dinastia do New England Patriots com Tom Brady ou por outras potências que dominaram a liga. Os Pats levantaram o troféu seis vezes, mas bateram na trave pelo tri em 2005, quando foram eliminados nos playoffs. A franquia foi campeã em 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018.

Tom Brady conquistou sete Super Bowls, seis deles com o New England Patriots. Imagem: Focus On Sport/Getty Images

Os atuais bicampeões dividem o posto com mais sete franquias. Além dos Patriots, o Pittsburgh Steelers (1978 e 1979), o San Francisco 49ers (1988 e 1989), o Dallas Cowboys (1992 e 1993), o Green Bay Packers (1966 e 1967), o Denver Broncos (1997 e 1998) e o Miami Dolphins (1972 e 1973) também terminaram duas temporadas seguidas conquistando o título.

Para quebrar o recorde, os Chiefs precisam bater o Philadelphia Eagles neste domingo (9) no Super Bowl 59, em nova final protagonizada pelos dois times. O duelo deste ano, que tem o Superdome como palco, é um "replay" da partida de dois anos atrás, quando a equipe do Missouri saiu vitoriosa por 38 a 35 e deu início à saga pelo tri.

Outras curiosidades da partida

Os Chiefs de Patrick Mahomes já enfrentaram os Eagles no Super Bowl em 2023, com vitoria da franquia de Kansas Imagem: Ryan Kang/Getty

Mahomes mira entrar para a seleta lista de quarterbacks com quatro anéis do Super Bowl. Com três taças no currículo, ele pode igualar os lendários Joe Montana e Terry Bradshaw, mas ainda ficará distante de Tom Brady, considerado o Goat (melhor da história, em tradução livre) por ter sido campeão sete vezes.

Já o técnico Andy Reid virará o segundo com mais aparições em Super Bowl. O treinador fará a sua sexta decisão da NFL, igualando Don Shula e ficando atrás apenas de Bill Belichick, que chegou à final nove vezes.

Taylor Swift e o namorado Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, comemorando o título da AFC da NFL Imagem: Brooke Sutton/Getty

"Vira-casaca", a cantora Taylor Swift precisará deixar seu time de infância de lado para torcer pelos Chiefs. Namorada de Travis Kelce, astro dos Chiefs, a artista pop é uma das presenças mais aguardadas na partida, mas estará do lado vermelho da arquibancada. Natural de West Reading, na Pensilvânia, ela torcia para os Eagles quando criança, até citou o time em suas letras e se declarou durante show no estádio Lincoln Financial Field, mas não deixará de apoiar seu companheiro em campo.