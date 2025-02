Chelsea marca aos 4 minutos, mas é eliminado da Copa da Inglaterra ao levar virada do Brighton

De virada, o Chelsea foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1 neste sábado e acabou eliminado na quarta rodada da Copa da Inglaterra. Os times voltam a se enfrentar na sexta-feira pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O Brighton alcançou a classificação após a goleada acachapante de 7 a 0 sofrida diante do Nottingham Forest.

Em casa, o Brighton teve um início de jogo atrapalhado. Aos quatro minutos, o goleiro Verbruggen falhou ao tentar interceptar um cruzamento de Cole Palmer, jogou a bola para as próprias redes e viu o rival sair em vantagem. O empate, porém, veio sete minutos depois, com Rutter marcando de cabeça. O primeiro tempo foi equilibrado e terminou em igualdade.

No segundo tempo, o Brighton pressionou o Chelsea e conseguiu a virada com o japonês Mitoma que aproveitou falha de marcação da defesa do Chelsea e tocou na saída de Sanchez aos 11 minutos. Em vantagem no placar, o time da casa procurou se defender e anular as tentativas de ataques do adversário.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, que costuma usar boa parte de seu elenco nos jogos de copas, escalou um time híbrido contra o Brighton, com alguns titulares que venceram o West Ham na última rodada do Campeonato Inglês, mas mesmo assim acabou sem a vaga.

Eliminado na Copa da Inglaterra, o Chelsea tenta se manter na zona de classificação para Liga dos Campeões no Campeonato Inglês e espera a definição do adversário nas oitavas de final da Liga Conferência após a campanha perfeita na primeira fase, com seis vitórias em seis jogos.