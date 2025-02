Botafogo x Madureira: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 no fim de semana e ingressar no G-4 da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo. O rival da vez é o Madureira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela nona rodada. O Glorioso soma 12 pontos e vai se manter na zona de classificação para as semifinais em caso de um triunfo.

ONDE ASSISTIR: Band, Premiere e Canal GOAT.

A luta do Madureira, que tenta se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, em casa, é diferente. Mesmo podendo se aproximar do G-4, o Tricolor Suburbano, com nove pontos, pretende primeiro afastar qualquer risco de rebaixamento.

Carlos Leiria, técnico do Botafogo, espera que seu time consiga se impor diante do Madureira. "Valorizamos muito o G-4, que entramos na rodada passada, e por isso mesmo a nossa expectativa é fazer um grande jogo contra o Madureira e conseguir mais um resultado positivo na competição", disse ele.

Para este duelo Carlos Leiria vai preservar alguns jogadores que apresentam quadros de possíveis lesões ou desgastes, como os zagueiros Bastos e Serafim, os laterais Vitinho e Alex Telles e o atacante Artur.

Pelo lado do Madureira, sem muitas opções, o time deverá ter a base que perdeu para o Sampaio Corrêa. O destaque do time é o volante Rodrigo Lindoso, que passou pelo próprio Botafogo e defendeu outros grandes times do Brasil, como o Internacional.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X MADUREIRA

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 9 de fevereiro de 2025 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima (RJ)



Assistentes: Raphael Tavares dos Reis (RJ) e Wallace Barros Santos (RJ)



VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Carlos Leiria

MADUREIRA: Mota, Cauâ Coutinho, Marcão, Jean e Evandro; Rodrigo Lindoso, Marcelo e Wagninho; Hugo Cabral, Renato Henrique e Minho



Técnico: Daniel Neri

Mais três pontos para o Glorioso! PRA CIMA, MEUS ESCOLHIDOS! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/E4sZzrNhzd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

Além do Botafogo x Madureira, mais duas partidas movimentam o domingo pelo Campeonato Carioca. O Volta Redonda, embalado pelo triunfo de 2 a 1 sobre o Maricá, de virada, recebe o Nova Iguaçu no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 19h (de Brasília). Com 16 pontos conquistados, o Voltaço vai seguir na liderança em caso de um triunfo. Já a Laranja da Baixada Fluminense soma 12 pontos e ainda mira o G-4.

Um pouco mais cedo, às 15h45(de Brasília), no Estádio João Saldanha, em Maricá (RJ), o Maricá recebe o Bangu, em situação desesperadora. O time banguense, que vem de um empate sem gols com o Boavista, segura a lanterna com três pontos e sofre grandes riscos de rebaixamento. Já os donos da casa, com 11 pontos, precisam se recuperar da derrota para o Volta Redonda para poderem voltar a pensar em G-4.

Pelo regulamento do Campeonato Carioca, os times se enfrentam em turno único nesta primeira fase. Ao fim dela, os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara avançam para as semifinais do Estadual, sendo que do quinto ao oitavo colocado resta um prêmio de consolação, a disputa do título da Taça Rio. O último colocado será rebaixado automaticamente para a Segunda Divisão do Estadual.