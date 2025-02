Botafogo busca primeira vitória no Paulistão em confronto direto com Velo Clube

Ainda sem vencer no Paulistão, o Botafogo busca a recuperação em um confronto direto contra o rebaixamento diante do Velo Clube, neste sábado, às 16h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada. Uma derrota pode complicar de vez a situação do Pantera, que enfrentará uma sequência complicada contra times das Séries A (Palmeiras e Red Bull Bragantino) e B (Novorizontino), com a Ponte Preta sendo a única exceção.

Com apenas quatro pontos, o Botafogo ocupa a lanterna do Grupo A e está dentro da zona de rebaixamento. As chances de classificação são praticamente inexistentes, o que faz a permanência na elite estadual virar prioridade máxima. O empate por 1 a 1 contra o Santos, de Neymar, na última rodada trouxe algum alívio e serviu como motivação para a equipe se manter competitiva.

Do outro lado, o Velo Clube também enfrenta dificuldades para se adaptar à elite estadual. O time de Rio Claro entrou na competição com o objetivo de se manter na divisão, mas precisa reagir rapidamente.

Atualmente, ocupa a lanterna do Grupo D, com cinco pontos, sem mais chances de avançar à próxima fase. A boa notícia é que, tirando o São Paulo, não enfrenta mais adversários das duas principais divisões nacionais.

O histórico do confronto é favorável ao Botafogo. Em oito encontros, o Botafogo saiu vitorioso em seis oportunidades, com apenas duas derrotas. A última vitória do Velo Clube aconteceu na Copa Paulista de 2012, curiosamente fora de casa.

No Botafogo, o técnico Márcio Zanardi terá alguns problemas. O lateral-direito Wallison foi expulso e terá que cumprir suspensão. O que complica é que ele substituiria Jeferson, com uma lesão muscular. Ou seja, o treinador terá que improvisar alguém no setor. Ericson deve ser o escolhido.

A defesa também não terá Alisson Cassiano, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Allyson deve formar dupla com Edson, que foi usado como terceiro zagueiro diante do Santos. Por outro lado, o volante Sabit Abdulai retorna pelo mesmo motivo.

"Temos uma estratégia definida para enfrentar o Velo, mas muito pouco tempo de trabalhar para ajustá-la, ainda mais com os desfalques. Mas estamos preparados para as adversidades e confiamos na nossa evolução para fazer um grande jogo e conquistar os três pontos", disse o treinador.

Do outro lado, Guilherme Alves deve seguir com o mesmo time do Velo Clube que empatou com a Portuguesa por 2 a 2. O zagueiro Itambé e o atacante Norton continuam de fora porque estão no departamento médico.

"Temos alguns atletas dentro do nosso elenco vivendo um momento espetacular e trabalho para potencializá-los. O grupo está fechado, em uma crescente e vai buscar os três pontos até para nos dar uma segurança na competição", destacou Guilherme Alves.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VELO CLUBE

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson, Alysson, Edson e Gabriel Risso; Sabit Abdulai, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Silvinho e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

VELO CLUBE - Dalton; Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro, Julio Vaz, Gabriel Mancha e Léo Campos; Léo Baiano, Pedro Favela e Sillas; Jefferson Nem e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).