Bayer Leverkusen fica no empate contra Wolfsburg e se distancia de líder Bayern de Munique no Alemão

Neste sábado, o Wolfsburg empatou com o Bayer Leverkusen por 0 a 0, na Volkswagen Arena, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Com o empate, o Bayer agora está oito pontos atrás do líder Bayern de Munique.

Com o empate, o Wolfsburg segue na oitava posição do Campeonato Alemão. A equipe chegou aos 30 pontos, cinco a menos que o Stuttgart, quarto lugar e primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Bayer Leverkusen segue como vice-líder, com 46.

O Wolfsburg volta a campo no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), quando visita o Stuttgart, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. No mesmo dia, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique, às 14h30, também pela liga nacional.

O jogo

Em primeira etapa equilibrada, o destaque ficou por conta dos goleiros Muller, do Wolfsburg e, Hradecky, do Bayer Leverkusen. Nas principais chances do time da casa, que vieram dos pés do atacante português Tiago Tomás, o goleiro do Bayer conseguiu manter o empate. Para a equipe visitante, faltou pontaria e na única chance clara, Xhaka parou em Muller.

No segundo tempo, a partida perdeu um pouco do ímpeto e a principal chance foi de Fischer, lateral do Wolfsburg. Aos 30 minutos, após rebote de escanteio, o jogador chutou forte, acertou o travessão de Hradecky e por pouco não abriu o placar.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Borussia Dortmund 1 x 2 Stuttgart



Freiburg 1 x 0 Heidenheim



Hoffenheim 0 x 4 Union Berlin



Mainz 0 x 0 Augsburg