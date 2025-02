Artilheiro do PSG, Ousmane Dembélé é o jogador com mais gols marcados em 2025

O Paris Saint-Germain goleou o Monaco, nesta sexta-feira, por 4 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. Autor de dois gols, Ousmane Dembélé é o jogador com mais bolas de rede no ano de 2025.

Em sete jogos disputados no período, sendo titular em seis oportunidades, Dembélé marcou 13 gols. Segundo dados do Sofascore, o francês precisou de apenas 41 minutos para balançar as redes, foram 37 finalizações, sendo 22 no alvo. Além disso, o atacante de 27 anos converteu 82% (9/11) das chances claras que recebeu.

? Ousmane Dembélé é o jogador com mais gols marcados e com a maior Nota do mundo em 2025! ??? ?? 7 jogos (6 titular)

?? 13 gols (!)

? 41 mins p/ marcar gol (!)

? 37 finalizações (22 no gol!)

? 82% conversão de chances claras (9/11!)

? Nota Sofascore 8.61 (!) pic.twitter.com/BDfHLHvDz7 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 7, 2025

Em toda a temporada, Dembélé disputou 27 jogos, marcou 21 gols e distribuiu seis assistências. O atacante ainda é o artilheiro do Campeonato Francês, com 16 bolas na rede, e o líder em participações em gols, com 20.

Com a vitória sobre o Monaco, o PSG segue isolado na liderança do Campeonato Francês, com 53 pontos, 13 a mais que o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada. A equipe do técnico Luis Enrique segue invicta na competição.

O PSG volta a campo nesta terça-feira, às 14h45 (de Brasília), quando visita o Brest, pela partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Estádio Roudourou.