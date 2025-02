Arrascaeta, De La Cruz e Varela desfalcam o Flamengo contra o Fluminense

O Flamengo confirmou três ausências para o clássico deste sábado contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O trio Arrascaeta, De La Cruz e Varela não apareceu na lista de relacionados divulgada pela equipe nas redes sociais.

Arrascaeta e De La Cruz vão seguir o planejamento físico determinado pela comissão técnica. Ambos serão poupados para evitar lesões na sequência da temporada 2025.

O caso de Varela é diferente. O jogador passou a semana afastado dos treinos, liberado pela diretoria do Flamengo em função do falecimento de sua mãe no Uruguai.

Com 13 pontos, o Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Carioca, três pontos atrás do líder Volta Redonda. Em oitavo lugar, o Fluminense soma apenas dez pontos e precisa desesperadamente da vitória para seguir sonhando com a vaga na semifinal do Estadual.